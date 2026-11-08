El sol brilla en Añatuya: un domingo cálido se espera para hoy 8 de noviembre de 2026

Los añatuyenses disfrutarán de un día soleado con temperaturas agradables. El pronóstico anticipa un clima cálido para los próximos días.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya se presenta hoy con un radiante sol que ilumina la ciudad desde temprano. Actualmente, la temperatura es de 11.9 °C y la sensación térmica se siente un poco más fresca, a 9.8 °C.

La humedad en la región es del 67%, lo que aporta un toque de frescura al ambiente. El viento sopla suavemente desde el sureste a 9.7 km/h, contribuyendo a un día agradable para disfrutar al aire libre.

Para hoy Domingo 8 de noviembre de 2026, se prevé un clima totalmente soleado, con una mínima de 11.5 °C y una máxima que alcanzará los 25.9 °C. Estas condiciones son ideales para que los añatuyenses salgan a disfrutar de actividades al exterior.

El pronóstico para mañana también es prometedor, ya que se espera un día soleado con una mínima de 12.9 °C y una máxima de 29.3 °C. La tendencia de buen tiempo se mantendrá, permitiendo disfrutar de un clima primaveral.

Finalmente, el martes 10 de noviembre de 2026, se anticipa que las temperaturas seguirán en ascenso, con una mínima de 16.7 °C y una máxima de 35.2 °C. Sin duda, los añatuyenses podrán aprovechar estos días de calor y sol.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.