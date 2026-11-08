Videos: así detuvo la policía al tirador de Polonia que mató a seis personas

Encontraron tres cuerpos en la casa del tirador. “Dos mujeres y un hombre sin vida fueron hallados en el domicilio del autor de los hechos”, declaró el primer ministro Donald Tusk.

Hoy 08:09

La Policía polaca encontró tres cuerpos en la casa el hombre que asesinó a seis personas en el centro de Cracovia. La información fue confirmada por el primer ministro, Donald Tusk, este sábado.

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“Dos mujeres y un hombre sin vida fueron hallados en el domicilio del autor de los hechos”, declaró Tusk tras desplazarse a esa turística ciudad del sur del país. “Hay muchos indicios que apuntan a que se trata de familiares directos”, agregó.

El sospechoso llegó a la Plaza del Mercado Principal en un auto negro y comenzó a disparar “al azar” a los transeúntes. El hecho se registró a las 15, hora local. Según informaron las autoridades, cinco personas murieron en el lugar y uno de los heridos de gravedad falleció en el hospital.

El hombre fue identificado como Michal Oksiński, un ciudadano polaco de 24 años. Llevaba ropa de camuflaje, chaleco antibalas y tenía un rifle automático. El agresor resultó herido por un agente y fue trasladado al hospital. En su auto, encontraron “otras armas de fuego y una gran cantidad de municiones”, declaró horas después Katarzyna Cislo, portavoz de la policía de Cracovia, a la cadena privada TVN24.

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En declaraciones a medios desde Cracovia, el ministro del Interior, Marcin Kierwinski, afirmó que todo “sugiere que el atacante tenía opiniones muy, muy radicales” y estaba “fascinado por ideologías de extrema derecha”.

El ministro también precisó que 16 personas fueron hospitalizadas por el ataque, entre ellas dos policías y cinco extranjeros. Entre las víctimas mortales, también hay una persona extranjera.

Quién es el atacante de Cracovia

Según informó el diario Intera Wydarzenia de Cracovia, Michal Oksiński nació en 2002 y creció en la ciudad Ostrowiec Świętokrzyski, ubicada en el centro-sur de Polonia. Vivía cerca del centro de la ciudad. Actualmente trabajaba como tornero.

El medio polaco indicó que, de chico, mostró un talento artístico y participaba en actividades religiosas. En 2013, obtuvo el tercer lugar en el concurso “Con Jesús a través del Vía Crucis”.

Tenía una hermana tres años menor que él. La joven era una artista talentosa que estudió en Cracovia.

Además de ser “ultranacionalista”, como declaró el ministro, Michal tenía dos armas de fuego registradas a su nombre y las mostraba constantemente en las redes. También practicaba tiro al blanco en el club Świt Starachowice al igual que su padre, Janusz O., de 53 años.

El medio citado señaló que las 11 armas y el Subaru negro que manejaba el atacante estaban registrados a nombre del padre.

Uno de los policías heridos lucha por su vida

El ministro del Interior y Administración, Marcin Kierwiński, informó en la rueda de prensa después del ataque que un agente “sufrió una herida de bala, mientras que el otro se encuentra en estado muy grave con tres heridas de bala. Está siendo operado”.

Como resaltó el ministro, los policías intervinieron y arriesgaron sus vidas para detener al atacante.

Según informó Intera Wydarzenia, el agente más afectado fue identificado como Jakub Kulik y tiene un pulmón incapacitado. En las últimas horas, pidieron a la comunidad que donen sangre.