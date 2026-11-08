La Banda se asoma a un clima veraniego: temperaturas elevadas para hoy Domingo 8 de noviembre de 2026

Los bandeños disfrutarán de un día soleado con temperaturas agradables que irán en aumento en los próximos días. Se espera un clima ideal para actividades al aire libre.
En La Banda, hoy Domingo 8 de noviembre de 2026, el clima se presenta soleado y agradable, con una temperatura actual de 16.5 °C. La sensación térmica es de 13.3 °C, lo que hace que la jornada sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre.
La humedad en el ambiente es del 48%, acompañada por un viento suave de 11.2 km/h proveniente del este. Esta combinación de factores brinda a los bandeños un día perfecto para salir a caminar o hacer ejercicio.
De acuerdo al pronóstico, la temperatura mínima para hoy será de 13.8 °C, mientras que la máxima alcanzará los 27.5 °C. Esto indica que las temperaturas irán en aumento a medida que avance el día.
Para mañana, lunes 9 de noviembre, se espera un clima igualmente soleado, con mínimas de 15.1 °C y máximas que llegarán a los 31.8 °C. Los bandeños deben prepararse para un incremento notable en el calor.
En el martes 10 de noviembre, el calor se intensificará aún más, con temperaturas que oscilarán entre 19.8 °C y 36.4 °C. Este ascenso térmico sugiere que será un excelente momento para disfrutar de las actividades estivales que tanto se aprecian en la región.
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