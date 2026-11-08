Termas de Río Hondo recibe un domingo soleado: clima ideal para actividades al aire libre

Hoy, los termenses disfrutarán de un clima soleado y temperaturas agradables, ideales para actividades al aire libre. El pronóstico anticipa un inicio de semana igualmente favorable.

Hoy 08:01

El clima en Termas de Río Hondo se presenta soleado y agradable en esta hermosa mañana de domingo. Con una temperatura actual de 14.3 °C, se espera que el día avance con un ascenso gradual en el termómetro, alcanzando un máximo de 25.1 °C durante la tarde.

Los termenses podrán disfrutar de un clima perfecto para actividades al aire libre, ya que la humedad se mantiene en un 67% y el viento sopla suavemente a 7.9 km/h desde el este-noreste. Estas condiciones hacen de este domingo un día ideal para salir y disfrutar del sol.

El pronóstico para mañana también es prometedor, ya que se anticipa un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 15 °C y 29.5 °C. Los termenses podrán esperar un leve aumento en el calor, lo que hará que el inicio de la semana sea aún más cálido.

El martes, las temperaturas seguirán en ascenso, con una mínima de 18.2 °C y una máxima que alcanzará los 32.2 °C. La tendencia a favor de este clima primaveral parece consolidarse, permitiendo disfrutar de días soleados y cálidos.

En resumen, hoy Domingo 8 de noviembre de 2026, el clima en Termas de Río Hondo será soleado con una temperatura actual de 14.3 °C y una máxima esperada de 25.1 °C. Para mañana, se pronostica un clima similar, con mínimas de 15 °C y máximas de 29.5 °C.

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