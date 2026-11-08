Celebró el título desde Brasil: la divertida reacción de Franco Colapinto sobre el triunfo agónico de Boca

El piloto argentino siguió el encuentro desde una computadora y pudo festejar a la distancia la consagración del Xeneize.

Hoy 08:33

Boca vivió una tarde inolvidable en la Bombonera tras consagrarse en la tabla anual y la celebración llegó hasta el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Uno de los hinchas que siguió de cerca la definición fue Franco Colapinto, que no quiso perderse el partido ante Defensa y Justicia pese a encontrarse en el circuito de Interlagos, en San Pablo.

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El piloto argentino siguió el encuentro desde una computadora y pudo festejar a la distancia la consagración del Xeneize. El equipo de Vasco Arruabarrena se impuso 1-0 con un gol agónico de Enner Valencia en el tiempo de descuento y se quedó con el trofeo de Liga 2026.

La reacción de Colapinto quedó retratada en una imagen que compartió el artista Bizarrap en Instagram. En la foto se ve al piloto con el puño cerrado y con un gesto de absoluta euforia mientras seguía la definición desde el circuito brasileño.

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La definición fue dramática: Boca necesitaba ganar para asegurarse la cima y consiguió el tanto decisivo en los últimos instantes, cuando Rosario Central también estaba haciendo su parte ante Estudiantes de Río Cuarto. El triunfo por 2-0 del Canalla no alcanzó para arrebatarle la consagración al club de La Ribera, que terminó con 63 puntos, uno más que su escolta.

La foto de Bizarrap que mostró la euforia de Franco Colapinto

El productor musical acompañó la publicación con una frase breve y contundente: “Un o... bárbaro”. El comentario hizo referencia a la manera agónica en la que Boca consiguió el gol que le permitió quedarse con el campeonato.

El festejo de Colapinto

La imagen rápidamente reflejó la pasión del piloto de Alpine por el Xeneize. Colapinto nunca ocultó su fanatismo por el club y suele expresar su alegría cada vez que Boca consigue un resultado importante.

Colapinto, con los colores de Boca en Interlagos

La consagración del Xeneize coincidió con un fin de semana especial para el automovilismo argentino. Colapinto se encuentra en Brasil para disputar una nueva fecha de la Fórmula 1 y, antes de salir a pista, había presentado un traje especial con los colores azul y amarillo.

“Me representa un poco a mí. Boquita, Mercado Libre, mis sponsors, es un casco muy especial”, había explicado el piloto al mostrar el diseño que utiliza durante el Gran Premio de San Pablo.

Así, mientras se prepara para la actividad del domingo en Interlagos, en donde largará 17°, Colapinto tuvo un motivo extra para celebrar: Boca volvió a ser campeón y él pudo vivir la definición, aunque fuera a la distancia.