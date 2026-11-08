Diario Panorama, Radio Panorama y Canal 7 transmitirán minuto a minuto la histórica visita del papa León XIV

El Santo Padre llega a la Argentina para protagonizar cuatro jornadas históricas. Nuestros tres medios realizarán una cobertura especial para acercarte cada actividad, encuentro y celebración.

Hoy 08:47

La espera terminó. El papa León XIV llega hoy a la Argentina para protagonizar una visita histórica que despertará la atención de millones de personas y que podrá seguirse, en cada detalle, a través de las distintas plataformas de Diario Panorama, Canal 7 y Radio Panorama.

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Serán cuatro jornadas cargadas de emoción, encuentros y celebraciones, en las que el sucesor de Pedro recorrerá distintos puntos del país y compartirá su mensaje de paz, fraternidad y esperanza. Una visita especialmente significativa, que se produce después de décadas sin la presencia de un Pontífice en territorio argentino y que representa también la concreción de una visita que el papa Francisco nunca pudo realizar.

Desde su llegada hasta su partida rumbo a Perú, nuestros tres medios estarán presentes con una cobertura especial, siguiendo cada actividad de la agenda oficial, los principales discursos, las celebraciones religiosas y las imágenes de una visita que promete quedar en la historia.

El recorrido comenzará este domingo 8, con la llegada de León XIV al Aeroparque, donde será recibido por el presidente Javier Milei. Luego visitará el Monumento al General San Martín, mantendrá encuentros en la Casa Rosada y participará de una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes 9 tendrá una jornada de fuerte contenido pastoral y social. El Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo, y mantendrá encuentros con sindicalistas y líderes de distintas comunidades cristianas. La jornada culminará con la celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana y un homenaje al papa Francisco.

El martes 10 será el turno de Córdoba. León XIV viajará por la mañana para celebrar una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y encontrarse con la curia en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Por la noche, ya de regreso en Buenos Aires, protagonizará una multitudinaria vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles.

Finalmente, el miércoles 11, el Pontífice visitará la cárcel de Villa Devoto, celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján y será despedido en el aeropuerto de Ezeiza, desde donde partirá rumbo a Lima, Perú.

La visita tendrá como lema “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien” y pondrá en el centro cuestiones como la paz, la fraternidad, la dignidad del trabajo, la discapacidad, la atención a las personas vulnerables, los jóvenes y los desafíos de la vida digital.

Se espera una importante convocatoria de fieles y un despliegue especial de seguridad, salud e infraestructura en cada uno de los puntos del recorrido. Además, unos 2.500 periodistas seguirán las actividades del Santo Padre.

En este contexto, Diario Panorama, Canal 7 y Radio Panorama pondrán en marcha una cobertura integral y multiplataforma, con información permanente, transmisiones, imágenes, testimonios, móviles y las últimas novedades de cada jornada.

Desde Santiago del Estero, nuestros medios te invitan a ser parte de este acontecimiento único.