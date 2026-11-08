El hincha de Rosario Central que festejó el título antes de tiempo estalló en redes y lanzó graves amenazas

Eric Grennon se volvió viral por celebrar anticipadamente la consagración del Canalla, que finalmente quedó en manos de Boca. Tras recibir numerosas burlas, publicó mensajes intimidatorios contra quienes lo criticaron.

Hoy 14:24

La insólita definición de la tabla anual de la Liga Profesional 2026 sumó un nuevo episodio de polémica. Eric Grennon, el hincha de Rosario Central que se hizo viral por festejar un título que finalmente ganó Boca, reaccionó con violencia ante las burlas recibidas en redes sociales y publicó graves amenazas contra otros usuarios.

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Todo comenzó durante la última fecha del Torneo Clausura, cuando el Canalla venció por 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y quedó a la espera del resultado de Boca ante Defensa y Justicia.

En medio de una confusión sobre lo que ocurría en La Bombonera, Grennon ingresó al campo de juego del Gigante de Arroyito y gritó eufórico “¡Somos bicampeones!”, convencido de que Rosario Central se había quedado con el primer puesto.

Sin embargo, el equipo de Rodolfo Arruabarrena ganó 1-0 con un gol agónico de Enner Valencia y terminó consagrándose campeón de la tabla anual por un punto de diferencia.

La escena del hincha rosarino se viralizó rápidamente y generó una ola de memes y cargadas, especialmente por parte de simpatizantes de Newell's Old Boys, el clásico rival.

Lejos de ignorar las burlas, Grennon respondió con mensajes intimidatorios en sus cuentas de Instagram y WhatsApp.

“Uno por uno los voy a buscar. Si son tan picantes atrás de un teclado, vengan mano a mano”, escribió en una de sus publicaciones, según las capturas difundidas en redes sociales.

La situación escaló cuando compartió nuevas amenazas, incluyendo una advertencia explícita: “Los voy a apuñalar uno por uno”.

Las capturas de los mensajes comenzaron a circular masivamente, aumentando la repercusión de un episodio que pasó de un festejo deportivo equivocado a una controversia por amenazas de violencia física.

De esta manera, el hincha de Rosario Central volvió a quedar en el centro de la atención pública, esta vez no por su celebración anticipada, sino por la gravedad de sus expresiones contra quienes se burlaron de él.