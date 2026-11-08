El capitán de Newell’s pidió disculpas por el polémico festejo tras el título de Boca: “Es inaceptable”

Luca Regiardo habló después del empate ante Instituto y cuestionó la celebración de sus compañeros por el gol que dejó a Rosario Central sin el campeonato. Santiago Solari también se refirió a la polémica.

Hoy 14:39

Luca Regiardo, capitán de Newell’s Old Boys, pidió disculpas públicamente por el festejo del plantel tras el gol de Boca que le arrebató el título de la tabla anual a Rosario Central. El mediocampista calificó la reacción como “inaceptable” y aseguró que el tema será tratado internamente.

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La polémica comenzó cuando los futbolistas de la Lepra, concentrados en Córdoba antes de enfrentar a Instituto, celebraron eufóricamente el tanto agónico de Enner Valencia, que selló la victoria 1-0 de Boca ante Defensa y Justicia y frustró la consagración del Canalla.

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En el video que se viralizó, los jugadores aparecen saltando, abrazándose, quitándose las camisetas y subiéndose a los muebles mientras festejaban el resultado favorable al Xeneize.

Tras el empate 2-2 ante Instituto, Regiardo se refirió a lo ocurrido durante la conferencia de prensa.

“Quería pedir disculpas en nombre de mis compañeros y de la institución por el video que circuló en las redes sociales. La verdad que es algo inaceptable y vamos a hablarlo puertas adentro”, expresó el capitán.

Por su parte, Santiago Solari reconoció que la rivalidad con Rosario Central influyó en la reacción del plantel.

“El que dice que no se pone contento cuando no sale campeón el rival está mintiendo. No teníamos nada que hacer nosotros, solo mirar fútbol”, manifestó.

Sin embargo, el futbolista admitió que la difusión de las imágenes generó una situación incómoda y señaló que el grupo ya conversó sobre lo sucedido.

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En lo deportivo, Newell’s enfrentará a Gimnasia La Plata como visitante en los octavos de final del Torneo Clausura, mientras que Rosario Central recibirá a Gimnasia de Mendoza. Un eventual clásico rosarino recién podría producirse en semifinales, siempre que ambos equipos avancen en sus respectivas llaves.