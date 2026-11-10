Una multitud histórica en Palermo: un millón de personas esperan al papa León XIV para la vigilia con los jóvenes

Según el conteo oficial difundido durante la jornada, cerca de un millón de fieles se congregaron en el Monumento de los Españoles para participar del encuentro con el Sumo Pontífice. La emoción y la expectativa crecen a pocas horas de su llegada.

Hoy 19:44

El barrio porteño de Palermo vive una nueva jornada histórica en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina. Según el conteo oficial informado durante la tarde de este martes, un millón de personas ya se encuentran reunidas en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, a la espera del encuentro del Santo Padre con los jóvenes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde las primeras horas del día, miles de fieles comenzaron a acercarse al lugar, ubicado en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, para conseguir una buena ubicación y participar de una de las actividades más esperadas de la visita papal.

La convocatoria reúne a jóvenes de distintos puntos del país, muchos de los cuales viajaron especialmente para compartir una noche de oración, música y reflexión junto al líder de la Iglesia católica.

Entre los testimonios que reflejan la emoción de los presentes se encuentra el de Catalina, una joven que viajó desde La Plata después de finalizar su jornada laboral.

“Tengo mucha emoción, vine de La Plata, estoy con mi amiga de acá que ayer estuvo en el Monumento de los Españoles. Cuando me contó lo emocionante que era, no lo dudé, así que hoy salí de trabajar y me vine”, relató en diálogo con A24.

Además, destacó el entusiasmo que le genera la importante presencia juvenil: “Estoy muy contenta, está lleno de jóvenes y eso me entusiasma, porque estamos unidos y hay fe”.

La actividad está prevista para las 20.15, cuando León XIV llegará al predio después de su visita a Córdoba, donde este martes celebró una multitudinaria misa y mantuvo encuentros con representantes de la Iglesia.

De acuerdo con el cronograma difundido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde las 16 comenzaron las presentaciones musicales, con artistas como Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, mientras que la finalización del encuentro está programada para las 22.

Para garantizar el desarrollo de la jornada, las autoridades dispusieron un importante operativo de seguridad, asistencia sanitaria y organización del tránsito. También se instalaron pantallas gigantes y puestos de hidratación para acompañar a los asistentes distribuidos a lo largo de la avenida Del Libertador.

La vigilia representa uno de los momentos centrales de la visita del Pontífice a la Argentina y constituye una oportunidad especial para que León XIV dialogue con las nuevas generaciones y transmita su mensaje de fe, esperanza y unidad.