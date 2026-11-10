Kicillof analizó los discursos de León XIV: “No hay que partidizar, pero está haciendo una intervención en la realidad”

El gobernador bonaerense recorrió Luján antes de la última misa del Sumo Pontífice en la Argentina.

Hoy 20:40

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este martes la ciudad de Luján para supervisar los preparativos de la última misa que el papa León XIV celebrará en la Argentina. Durante su visita, el mandatario analizó los mensajes del Sumo Pontífice y destacó sus reflexiones sobre la dignidad humana, el trabajo y la necesidad de construir una sociedad más solidaria.

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“No hay que partidizar, pero el Papa está haciendo una intervención en la realidad”, expresó Kicillof, quien consideró que las palabras del Santo Padre tienen una profunda vinculación con los desafíos sociales y económicos actuales.

En ese sentido, valoró que León XIV se haya manifestado contra “las ideas de deshumanizar, de la crueldad, de la ganancia por la ganancia misma”, y señaló que sus planteos mantienen una línea de continuidad con la doctrina social de la Iglesia católica.

El gobernador sostuvo que los mensajes del Pontífice no deberían generar sorpresa, ya que retoman preocupaciones históricas de la Iglesia sobre los derechos de los trabajadores, la desigualdad, la educación y la responsabilidad social de las instituciones.

También destacó las referencias del Papa al impacto de la inteligencia artificial, el acceso a la educación, la investigación científica y la situación de las personas con discapacidad, temas que consideró centrales para el desarrollo de las sociedades actuales.

“Nadie debe sorprenderse con las palabras del Papa”, afirmó Kicillof, al recordar que León XIV recupera parte del pensamiento de León XIII, quien abordó las transformaciones laborales y sociales durante la revolución industrial.

El mandatario también puso en valor los encuentros que el Sumo Pontífice mantuvo con personas con discapacidad, trabajadores y sectores vulnerables, al considerar que representan un mensaje de cercanía hacia quienes atraviesan mayores dificultades.

Los preparativos para la última misa del Papa

Durante su recorrida por Luján, Kicillof supervisó el operativo organizado para recibir a los miles de peregrinos que participarán de la misa del miércoles 11 de noviembre, a las 10 de la mañana, en la plaza Belgrano, frente a la histórica Basílica.

Según explicó, los trabajos de organización comenzaron hace más de un mes y medio e incluyen un importante despliegue de seguridad, asistencia y coordinación para garantizar el desarrollo de la celebración.

El predio contará con 7.500 sillas destinadas a invitados, entre representantes de la Iglesia y autoridades especialmente convocadas. Además, se espera una importante presencia de fieles provenientes de diferentes provincias.

Los asistentes que cuenten con invitación deberán ingresar antes de las 6 de la mañana, mientras que la recepción de peregrinos comenzará durante la madrugada.

“Vengan a Luján, porque esta es la capital de la fe en la Argentina”, convocó el gobernador, quien destacó el valor histórico y espiritual de la ciudad para millones de argentinos.

La ceremonia del miércoles marcará el cierre de la histórica visita de León XIV al país, con una celebración dedicada especialmente a la caridad, la solidaridad y el acompañamiento de los sectores más vulnerables.