Milei supervisó el operativo de seguridad por la visita del papa León XIV y se prepara para despedirlo en Ezeiza

El Presidente recorrió el Comando Unificado de Control junto a Karina Milei y la ministra Alejandra Monteoliva.

Hoy 21:06

El presidente Javier Milei visitó este martes el Ministerio de Seguridad de la Nación para supervisar el operativo desplegado durante la histórica visita del papa León XIV a la Argentina, en una jornada marcada por el regreso del Sumo Pontífice a Buenos Aires y su encuentro con miles de jóvenes en Palermo.

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El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, durante una recorrida por el Comando Unificado de Control, desde donde se monitorean en tiempo real las actividades del Pontífice y los dispositivos de seguridad implementados.

La visita presidencial se produjo mientras León XIV regresaba desde Córdoba hacia la Ciudad de Buenos Aires, donde continuó con su agenda pastoral antes de las últimas actividades programadas en el país.

Según el cronograma oficial, Javier y Karina Milei encabezarán este miércoles 11 de noviembre la ceremonia de despedida del Papa, prevista para las 13.30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El Sumo Pontífice tiene previsto partir a las 14 rumbo a Lima, Perú, donde continuará su viaje apostólico por Sudamérica.

Antes de abandonar el territorio argentino, León XIV celebrará una misa en Luján a las 10 de la mañana, frente a la histórica Basílica, en una ceremonia que reunirá a miles de fieles y contará con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y dirigentes de distintos espacios políticos.

La despedida en Ezeiza representará un nuevo encuentro entre Milei y el Santo Padre, quienes ya coincidieron durante la recepción oficial, la reunión en Casa Rosada y otras actividades desarrolladas a lo largo de la visita.

Desde el Gobierno nacional realizaron un balance positivo del paso del Pontífice por la Argentina y destacaron especialmente la organización de los actos, el cumplimiento de los cronogramas y el funcionamiento de los operativos de seguridad.

En paralelo, la Casa Rosada volvió a rechazar las interpretaciones que vinculan los mensajes de León XIV sobre economía, trabajo, educación e inclusión social con críticas directas a la administración de Milei, al considerar que sus reflexiones forman parte de la doctrina social de la Iglesia.