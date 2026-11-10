El Papa le dijo a un joven argentino: “No tenemos que vivir dos vidas, una para Dios y otra para nuestras ocupaciones”

Durante el encuentro en Buenos Aires, Franco le preguntó al Sumo Pontífice cómo combinar la fe con el trabajo y las responsabilidades cotidianas.

Hoy 21:09

El papa León XIV protagonizó otro emotivo intercambio durante el encuentro con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en Buenos Aires, al responder la inquietud de Franco, un joven argentino que le consultó cómo integrar su vida religiosa con las exigencias y responsabilidades de todos los días.

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“Santo Padre, ¿cómo puedo hacer para integrar ambas realidades? El amor que vivo en la parroquia, en el hogar, junto con las responsabilidades laborales y otras demandas del día a día?”, preguntó el joven ante el Sumo Pontífice.

En su respuesta, León XIV destacó que la fe no debe vivirse como algo separado de la rutina, sino que puede estar presente en cada actividad, desde el trabajo y el estudio hasta los encuentros con familiares y amigos.

Para explicar su mensaje, el Papa recordó los años que Jesús vivió en Nazaret, donde trabajó con sus manos y compartió la vida familiar, demostrando que las tareas más sencillas también pueden convertirse en espacios de encuentro con Dios.

“No tenemos que vivir dos vidas, una para Dios, otra para nuestras ocupaciones, como si hubiera contraste o conflicto entre ellos”, expresó el Pontífice.

En ese sentido, alentó a los jóvenes a realizar sus actividades cotidianas con amor y compromiso, sin considerar que sus obligaciones representan un obstáculo para desarrollar su espiritualidad.

“Cuando trabajas, estudias, compartes con tus amigos, hazlo con amor, ofrécelo al Señor. Así también tu trabajo se convierte en oración y en camino de santidad”, manifestó León XIV.

Finalmente, el Santo Padre invitó a Franco y a todos los presentes a llevar sus experiencias, preocupaciones y responsabilidades a cada celebración eucarística, para luego regresar a sus actividades con alegría y la certeza de que Jesús también los acompaña en la vida cotidiana.

De esta manera, León XIV dejó un mensaje sobre la importancia de integrar la fe en todos los ámbitos de la vida, recordando que la espiritualidad también puede expresarse a través del trabajo, el estudio y los pequeños gestos de cada día.