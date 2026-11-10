Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 NOV 2026 | 32º
X
Espectaculos

Carmen Barbieri recibió el alta médica tras permanecer internada por COVID: el mensaje que compartió

La conductora dejó la Clínica Zabala después de varios días de preocupación por su salud.

Hoy 21:12

Después de varios días de preocupación por su estado de salud, Carmen Barbieri recibió el alta médica tras haber permanecido internada por COVID en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires. La noticia fue confirmada por su asistente, Meleanie Alvarado, a través de una publicación en redes sociales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Gracias a Dios ya dada de alta. Te quiero”, escribió Alvarado en una historia de Instagram, acompañada por una fotografía de la reconocida conductora y capocómica.

Poco después, la propia Barbieri compartió la publicación en su cuenta oficial y respondió con un breve mensaje de agradecimiento: “Gracias por todo”, llevando tranquilidad a sus seguidores después de varios días de incertidumbre.

La madre de Fede Bal había sido internada en la Clínica Zabala, ubicada en el barrio porteño de Belgrano, luego de recibir un diagnóstico positivo de coronavirus.

Debido a su cuadro de salud, la artista debió permanecer aislada y sin recibir visitas, mientras atravesaba el proceso de recuperación bajo supervisión médica.

Finalmente, con el alta confirmada, Carmen Barbieri dejó atrás la internación, una noticia que llevó alivio a su entorno y a quienes siguieron con preocupación su evolución durante los últimos días.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. EN VIVO | hoy no te pierdas "Que, no me has visto?" en Panorama Play
  2. 2. Encontraron muerto a un hombre debajo del puente de la autopista Santiago-La Banda
  3. 3. Falleció un joven de 22 años tras un grave accidente de moto
  4. 4. Seguí en vivo una nueva edición de Libertad de Opinión
  5. 5. EN VIVO | Olímpico recibe a Instituto en La Banda buscando seguir por la senda del triunfo en la Liga Nacional
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT