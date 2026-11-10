Carmen Barbieri recibió el alta médica tras permanecer internada por COVID: el mensaje que compartió

La conductora dejó la Clínica Zabala después de varios días de preocupación por su salud.

Hoy 21:12

Después de varios días de preocupación por su estado de salud, Carmen Barbieri recibió el alta médica tras haber permanecido internada por COVID en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires. La noticia fue confirmada por su asistente, Meleanie Alvarado, a través de una publicación en redes sociales.

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“Gracias a Dios ya dada de alta. Te quiero”, escribió Alvarado en una historia de Instagram, acompañada por una fotografía de la reconocida conductora y capocómica.

Poco después, la propia Barbieri compartió la publicación en su cuenta oficial y respondió con un breve mensaje de agradecimiento: “Gracias por todo”, llevando tranquilidad a sus seguidores después de varios días de incertidumbre.

La madre de Fede Bal había sido internada en la Clínica Zabala, ubicada en el barrio porteño de Belgrano, luego de recibir un diagnóstico positivo de coronavirus.

Debido a su cuadro de salud, la artista debió permanecer aislada y sin recibir visitas, mientras atravesaba el proceso de recuperación bajo supervisión médica.

Finalmente, con el alta confirmada, Carmen Barbieri dejó atrás la internación, una noticia que llevó alivio a su entorno y a quienes siguieron con preocupación su evolución durante los últimos días.