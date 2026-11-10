Diario Panorama cumple 22 años y sortea un iPhone 17: conocé cómo participar

En el marco de un nuevo aniversario, el medio celebra más de dos décadas junto a los santiagueños con un sorteo especial para agradecer el acompañamiento de sus lectores. Los interesados podrán participar a través de Instagram siguiendo unos simples pasos.

Hoy 21:07

Diario Panorama celebra sus 22 años acompañando a los santiagueños con información, noticias e historias que forman parte de la vida cotidiana de la provincia. Y para festejar este nuevo aniversario, el medio decidió agradecer el apoyo de sus lectores con un gran sorteo de un iPhone 17.

La propuesta busca celebrar más de dos décadas de conexión con la comunidad y premiar a quienes acompañan diariamente a Diario Panorama a través de sus diferentes plataformas.

Bajo la consigna de seguir conectados e informados, el medio lanzó una convocatoria especial en su cuenta oficial de Instagram, @diariopanoramasde, donde los seguidores podrán participar por el teléfono de Apple.

Cómo participar del sorteo por un iPhone 17

Para tener la oportunidad de ganar el iPhone 17, los interesados deberán ingresar a la publicación oficial del sorteo en Instagram y cumplir con cuatro pasos:

Seguir la cuenta de Instagram de Diario Panorama: @diariopanoramasde. Darle me gusta a la publicación del sorteo. Comentar la publicación etiquetando a esa persona que también quiere ganarse el iPhone. Compartir la publicación en sus historias de Instagram y etiquetar a Diario Panorama.

De esta manera, los seguidores podrán sumarse a una celebración especial que tiene como protagonista el vínculo construido entre el medio y su audiencia a lo largo de estos 22 años de historia.

Desde sus comienzos, Diario Panorama ha acompañado a generaciones de santiagueños, compartiendo los acontecimientos más importantes de la provincia, el país y el mundo, y manteniendo un contacto permanente con sus lectores.

Este aniversario representa una nueva oportunidad para agradecer la confianza de quienes eligen informarse cada día a través del medio. Por eso, el sorteo del iPhone 17 es una manera de celebrar junto a la comunidad y devolver parte del cariño recibido durante todos estos años.

¡Sumate al sorteo y celebrá los 22 años de Diario Panorama! Para participar, ingresá a nuestro Instagram oficial, buscá la publicación del aniversario y seguí todos los pasos.