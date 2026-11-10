Cordero Sol Abril Aldana fue la afortunada ganadora del gran sorteo realizado a través de Instagram, en el marco del 22° aniversario de Diario Panorama.

Hoy 22:17

Diario Panorama celebra este viernes 20 de noviembre sus 22 años acompañando a los santiagueños con información, noticias e historias que forman parte de la vida cotidiana de la provincia. Y para festejar este nuevo aniversario, el medio organizó un gran sorteo de un iPhone 17, que ya tiene ganadora.

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La afortunada es Cordero Sol Abril Aldana, quien resultó ganadora del teléfono de Apple sorteado en el marco de los festejos por un nuevo aniversario del medio.

La convocatoria se realizó a través de la cuenta oficial de Instagram, @diariopanoramasde, donde los seguidores tuvieron la oportunidad de participar cumpliendo una serie de requisitos, entre ellos seguir la cuenta, darle me gusta a la publicación, comentar etiquetando a otra persona y compartirla en sus historias.

Esta iniciativa fue una manera de agradecer el acompañamiento de los lectores durante estos 22 años de historia, celebrando el vínculo que Diario Panorama construyó con la comunidad santiagueña desde sus comienzos.

A lo largo de más de dos décadas, Diario Panorama ha acompañado a generaciones de santiagueños, compartiendo los acontecimientos más importantes de la provincia, el país y el mundo, y manteniendo un contacto permanente con su audiencia.

En este nuevo aniversario, el medio renueva su compromiso de seguir informando y creciendo junto a sus lectores, agradeciendo a cada una de las personas que forman parte de su historia.

¡Felicitaciones a Cordero Sol Abril Aldana y gracias a todos los que participaron de este gran sorteo por los 22 años de Diario Panorama!