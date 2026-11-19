El Presidente fue distinguido por la Organización Sionista Mundial por su lucha contra el antisemitismo. Durante el acto, reafirmó su compromiso con la causa AMIA y expresó: “A quienes ya no están, hoy les ofrecemos nuestra memoria; a sus familias, nuestra compañía y nuestro compromiso con la justicia”.

Hoy 21:45

El presidente Javier Milei recibió este jueves 19 de noviembre una distinción de la Organización Sionista Mundial (OSM) durante una ceremonia realizada en la sede de la AMIA, en la Ciudad de Buenos Aires. El reconocimiento fue entregado por Yaakov Hagoel, titular de la entidad, por su lucha contra el antisemitismo y su defensa del Estado de Israel.

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Durante el acto, el mandatario brindó un discurso en el que recordó los atentados terroristas que sufrió la Argentina, reafirmó el compromiso de su gobierno con el esclarecimiento de esos hechos y destacó la relación histórica entre ambos países.

“Recibo con profunda emoción la distinción que me entregó la Organización Sionista Mundial en este edificio que se reconstruyó sobre el dolor y que se mantiene en pie como la mejor respuesta a sus destructores”, expresó Milei, al referirse a la sede de la mutual judía, reconstruida después del atentado del 18 de julio de 1994, que dejó 85 víctimas fatales.

Uno de los momentos más destacados de su intervención llegó cuando reveló que podría haber estado entre las víctimas del ataque, debido a que en aquella época transitaba habitualmente por la zona después de dar clases en la Universidad de Buenos Aires.

“Yo pude haber sido víctima del atentado a la AMIA, porque pasé por la puerta volviendo de dar clases en la UBA”, recordó el Presidente, al compartir su experiencia personal y reflexionar sobre la tragedia que marcó a la comunidad judía y a toda la sociedad argentina.

El compromiso con la causa AMIA

En otro tramo de su discurso, Milei destacó la incorporación del juicio en ausencia al sistema jurídico argentino, una herramienta que permite avanzar con procesos judiciales contra determinados acusados que permanecen prófugos.

El mandatario recordó que, durante el aniversario número 30 del atentado, en julio de 2024, había asumido el compromiso de impulsar una legislación que permitiera avanzar con la investigación y el juzgamiento de los responsables.

En ese sentido, hizo referencia a la Ley 27.784, sancionada en febrero de 2025 y promulgada al mes siguiente. También destacó que, en septiembre de 2026, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la constitucionalidad del mecanismo en el marco de la causa AMIA.

“Hoy, como presidente de la Nación, les digo a los familiares que el Estado argentino hace propio su reclamo y no vamos a parar hasta que se haga justicia”, aseguró el jefe de Estado.

Además, expresó su reconocimiento a los familiares y sobrevivientes que durante más de tres décadas sostuvieron el pedido de esclarecimiento, y reafirmó que la búsqueda de justicia continuará siendo una prioridad para su administración.

“Somos naciones hermanas en el dolor”

El Presidente también dedicó una parte importante de su mensaje a destacar los vínculos históricos, culturales y diplomáticos entre Argentina e Israel, y recordó que nuestro país fue uno de los primeros en reconocer al Estado israelí, en 1949.

“Entre Israel y la Argentina existe un vínculo que se tejió en la alegría y también en el dolor”, manifestó, antes de pronunciar una de las frases centrales de la ceremonia.

“Somos naciones hermanas en el dolor porque ambas conocimos al terrorismo en carne propia y somos naciones hermanas en la convicción porque ambas sabemos que la libertad hay que defenderla todos los días”, sostuvo.

Asimismo, Milei reivindicó el derecho del pueblo judío a vivir en seguridad y remarcó la importancia de mantener una posición firme frente al antisemitismo y los ataques terroristas.

La ceremonia también estuvo acompañada por actividades de reconocimiento a los familiares de las víctimas de los atentados contra la Embajada de Israel, ocurrido en 1992, y la AMIA, en 1994, en el marco de la visita de las autoridades de la Organización Sionista Mundial a la Argentina.

Hacia el cierre, el mandatario reiteró su acompañamiento a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas, a quienes les transmitió un mensaje de memoria y compromiso con la justicia.

“A quienes ya no están, hoy les ofrecemos nuestra memoria; a sus familias, nuestra compañía y nuestro compromiso con la justicia siempre que haga falta”, expresó.

Finalmente, Milei reafirmó su respaldo al pueblo de Israel y concluyó su intervención con una invocación religiosa: “Que Dios bendiga a la República Argentina, que Dios bendiga al pueblo de Israel, que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Am Israel Jai!”.