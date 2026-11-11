Mauro Icardi y Martín Migueles habrían tenido un fuerte cruce: la advertencia que desató la tensión

La actual pareja de Wanda Nara habría enfrentado al futbolista durante el conflicto familiar ocurrido en “la casa de los sueños”.

Hoy 19:46

Un nuevo episodio de tensión rodea a Mauro Icardi, Wanda Nara y Martín Migueles, luego de que trascendieran detalles de un supuesto enfrentamiento entre el futbolista y la actual pareja de la conductora. El cruce habría ocurrido el viernes pasado, cuando ambos acompañaron una situación familiar que terminó con intervención policial.

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Según revelaron en el programa Intrusos (América TV), Migueles y Icardi mantuvieron una conversación en términos conflictivos cuando el empresario llegó junto a Wanda Nara a “la casa de los sueños”, después de que una de las hijas de la expareja pidiera ayuda y denunciara presuntos malos tratos por parte de su padre.

Durante ese encuentro, Martín Migueles le habría lanzado una contundente advertencia al delantero, dejando en claro que no estaba dispuesto a tolerar determinadas actitudes.

“Yo te hablo bien, soy un muchacho grande, me crié en la calle, no soy ni L-Gante ni Maxi López, así que cualquier cosa que tengamos que arreglar, la arreglamos, si no la arreglamos de otra manera”, habrían sido las palabras del empresario, según la versión difundida en el ciclo televisivo.

El conductor Rodrigo Lussich aseguró que el comentario no pasó inadvertido para el futbolista y que habría provocado una reacción de preocupación.

“Es ahí donde se da por amenazado”, explicó el periodista al describir cómo Icardi habría interpretado las palabras de Migueles.

El enfrentamiento se habría producido en medio de la controversia familiar que involucra al jugador, luego de que una de sus hijas denunciara haber sido maltratada y encerrada en una habitación.

En ese contexto, Wanda Nara se presentó en la vivienda acompañada por Migueles y efectivos policiales, quienes intervinieron tras el pedido de ayuda de la menor.

Otro detalle que llamó la atención fue una fotografía difundida por Yanina Latorre, en la que se observa a Martín Migueles conversando con la China Suárez mientras ambos se encontraban sentados sobre el césped junto a la niña.

Según trascendió, el intercambio entre el empresario y la actriz se habría desarrollado en buenos términos, pese al clima de tensión que rodeaba la situación.

Por el momento, las versiones sobre la discusión entre Icardi y Migueles provienen de lo relatado en televisión y no fueron confirmadas públicamente por sus protagonistas.

El episodio suma así un nuevo capítulo al conflicto familiar entre Mauro Icardi y Wanda Nara, que continúa generando repercusiones mediáticas.