Enzo Fernández visitó el Monumental y posó con la camiseta de River

El mediocampista del Manchester City aprovechó la mañana libre de la Selección Argentina para regresar al estadio del Millonario.

Hoy 13:56

Enzo Fernández protagonizó un emotivo regreso al estadio Monumental durante su estadía en la Argentina. El mediocampista del Manchester City, convocado por Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección, aprovechó una mañana libre para visitar las instalaciones de River Plate, el club donde comenzó su carrera profesional.

Durante su recorrida por Núñez, el campeón del mundo se reunió con el presidente Stefano Di Carlo, quien le entregó una camiseta especial por los 125 años del club, personalizada con su apellido y el número 13, el dorsal que utilizó durante su etapa con la Banda Roja.

La visita se produjo este miércoles, aprovechando que la Selección Argentina tenía programado su entrenamiento para la tarde debido a las actividades vinculadas con la visita del papa León XIV a la Basílica de Luján.

De esta manera, Fernández pudo recorrer nuevamente los pasillos del Monumental y reencontrarse con el lugar donde dio sus primeros pasos en el fútbol profesional.

El mediocampista debutó en River durante la Copa Libertadores 2020 y posteriormente fue cedido a Defensa y Justicia, donde se consolidó como una de las grandes promesas del fútbol argentino.

Tras regresar al Millonario, se ganó un lugar en el equipo dirigido por Marcelo Gallardo y fue una de las figuras de la consagración en la Liga Profesional 2021, compartiendo protagonismo con Julián Álvarez.

En total, Enzo disputó 52 partidos, convirtió 12 goles y aportó 10 asistencias durante su etapa en River, antes de ser transferido al Benfica en 2022.

Su carrera continuó con la conquista del Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina, su posterior llegada al Chelsea y su presente en el Manchester City.

A pesar de su recorrido por el fútbol europeo, Enzo Fernández mantiene un vínculo especial con River, algo que volvió a demostrar con esta visita al Monumental y la postal junto a la camiseta que recuerda sus comienzos como futbolista.