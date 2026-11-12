La Iglesia argentina agradeció la visita de León XIV: "La Argentina lo quiere y le agradece de corazón"

La Conferencia Episcopal Argentina envió una emotiva carta al Sumo Pontífice tras su histórica visita al país. Los obispos destacaron sus mensajes de fe, esperanza y unidad, y expresaron su deseo de que su paso por la Argentina marque el comienzo de una nueva etapa para la Iglesia.

Hoy 20:32

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su profundo agradecimiento al papa León XIV por su reciente visita al país, a través de una emotiva carta en la que los obispos destacaron el impacto espiritual de su presencia y el cariño recibido por parte de los fieles.

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El mensaje, fechado este jueves 12 de noviembre en Buenos Aires, fue firmado por los integrantes de la Comisión Ejecutiva del Episcopado, quienes calificaron la visita del Santo Padre como un acontecimiento histórico para la Iglesia y el pueblo argentino.

"Con el corazón desbordante de alegría y gratitud, los obispos argentinos queremos decirle, en nombre de todo nuestro pueblo: ¡Gracias, Santo Padre!", comienza la carta dirigida al Pontífice.

En el documento, los representantes de la Iglesia señalaron que la presencia de León XIV significó "un tiempo de gracia, de profunda renovación espiritual y de esperanza", y aseguraron que sus palabras y gestos de cercanía dejaron una huella en los argentinos.

El reconocimiento al cariño de los fieles

Los obispos también resaltaron la multitudinaria participación de los fieles durante las distintas actividades que encabezó el Papa, así como el acompañamiento de quienes siguieron su recorrido desde diferentes puntos del país.

En ese sentido, mencionaron las “postas del encuentro”, espacios organizados en pueblos, ciudades, parroquias y comunidades para compartir las celebraciones a través de los medios de comunicación y participar de momentos de oración.

"Toda la Argentina quiso abrazarlo y hacerle sentir su cariño", expresaron los integrantes de la Conferencia Episcopal.

Asimismo, destacaron que cada mensaje del Santo Padre representa una invitación a renovar el compromiso con el Evangelio y fortalecer la misión de la Iglesia.

El deseo de que la visita marque una nueva etapa

Uno de los puntos centrales de la carta fue el llamado a que la experiencia vivida durante la visita de León XIV trascienda el recuerdo de las celebraciones y se traduzca en acciones concretas dentro de las comunidades.

“Que estos días no sean solamente un recuerdo inolvidable, sino el comienzo de un tiempo nuevo para nuestra Iglesia, de mayor comunión y ardor misionero”, manifestaron los obispos.

También agradecieron la cercanía del Pontífice y aseguraron que su presencia permitió mirar el futuro de la Argentina con renovada esperanza.

"La Argentina lo quiere y le agradece de corazón. Reciba el abrazo fraterno y el cariño inmenso de un pueblo que lo ha recibido con los brazos abiertos", señalaron.

Una oración por su visita al Perú

En el cierre del mensaje, la Conferencia Episcopal expresó su acompañamiento al Santo Padre durante la continuidad de su gira apostólica por Sudamérica, especialmente en su visita al Perú.

Además, encomendaron su misión a la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, y pidieron que lo acompañe y proteja en su ministerio.

La carta fue firmada por Marcelo Daniel Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA; Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero; César Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente segundo; y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general.

"¡Gracias Papa León! ¡Gracias de todo corazón!", concluye el documento, que refleja el reconocimiento de los obispos argentinos tras la visita del Sumo Pontífice.