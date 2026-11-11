EN VIVO I Estudiantes e Independiente Rivadavia chocan en un imperdible duelo por la Supercopa Argentina

El Pincha y la Lepra mendocina buscarán quedarse con un nuevo título este jueves en Córdoba. El encuentro se disputará desde las 20 en el estadio Julio César Villagra.
Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán este jueves 12 de noviembre, desde las 20, por la final de la Supercopa Argentina 2026. El encuentro se disputará en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.
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