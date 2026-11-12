España festejó ante República Checa por la Nations League y sigue intratable

La Roja se impuso por 2-0 como visitante con goles de Álex Baena y Marc Pubill. Sumó su quinta victoria consecutiva en el torneo y alcanzó los 44 partidos oficiales sin derrotas.

Hoy 18:59

España derrotó por 2-0 a República Checa en Praga, por la quinta fecha de la UEFA Nations League, y mantuvo su puntaje perfecto en el Grupo A3. Con goles de Álex Baena y Marc Pubill, el seleccionado español consiguió su quinta victoria consecutiva y extendió a 44 partidos su racha invicta en encuentros oficiales.

El equipo español dominó la posesión durante la primera mitad, aunque encontró dificultades para superar la defensa local. La apertura del marcador llegó a los 39 minutos, cuando el VAR detectó una mano dentro del área y Álex Baena convirtió el penal para establecer el 1-0.

En el complemento, Yeremy Pino llegó a marcar el segundo tanto, pero la acción fue anulada por posición adelantada. República Checa reaccionó y generó peligro mediante pelotas detenidas, aunque sus posibilidades se complicaron a los 72 minutos, cuando Ladislav Krejci fue expulsado por una infracción sobre Roberto Fernández.

España aprovechó la superioridad numérica y terminó de asegurar el resultado en tiempo de descuento. Marc Pubill recuperó la pelota en ataque y definió para establecer el 2-0 definitivo, que le permitió a la Roja sumar tres puntos importantes.

Con este triunfo, España llegó a los 15 puntos y se mantiene como líder del Grupo A3, con tres unidades de ventaja sobre Inglaterra. Ambos seleccionados se enfrentarán el domingo 15 de noviembre en Madrid, en un duelo que definirá el primer puesto de la zona y el camino hacia los cuartos de final de la Nations League.