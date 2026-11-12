La UNSE y una comunidad tonokoté presentaron una receta de empanadas en quichua y castellano

Docentes y estudiantes de la Facultad de Humanidades trabajaron junto a integrantes de la comunidad Auqajkuna para recuperar y difundir la lengua ancestral a través de la gastronomía regional. La iniciativa fue presentada en el Patio del Indio Froilán.

Hoy 18:54

La gastronomía santiagueña se convirtió en una herramienta para preservar y promover la lengua quichua. Docentes y estudiantes de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) presentaron, junto a la comunidad indígena Tonokoté Auqajkuna, una receta de empanadas escrita en quichua y castellano.

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La propuesta, denominada “Empanadas aychamanta” (empanadas de carne), fue presentada el pasado domingo 8 de noviembre en el Patio del Indio Froilán, donde las familias de la comunidad cuentan con puestos de venta de comidas regionales.

La actividad marcó el cierre del Proyecto de Extensión Intercátedra 2026 “Qallu kichwayshta reqsis” (Conociendo nuestra lengua quichua), una iniciativa orientada a recuperar el uso de esta lengua ancestral en las actividades cotidianas y productivas.

El trabajo tuvo su primer resultado en julio, con la presentación de “Tortilla parrillapi”, una receta de tortilla a la parrilla también elaborada en ambos idiomas. De esta manera, el proyecto completó dos producciones gastronómicas bilingües durante el año.

Un trabajo conjunto para recuperar la lengua quichua

La profesora Gabriela Amarilla, responsable de la iniciativa, explicó que la propuesta surgió a partir del interés de la comunidad Auqajkuna por fortalecer el uso de su lengua ancestral, especialmente en las actividades relacionadas con la elaboración y comercialización de alimentos.

El proyecto fue desarrollado desde las cátedras de Alfabetización en Lengua Materna y Taller II y IV de Lengua Quichua, pertenecientes a la Tecnicatura Superior en Educación Intercultural Bilingüe con mención en Lengua Quichua.

Participaron las docentes Gabriela Amarilla, Silvia Sosa y Ana Castiglione, junto a estudiantes y egresados de la carrera.

Durante la jornada de elaboración, realizada el sábado 7 de noviembre, la vicedecana Carla Ferreyra y el secretario de Extensión, Sergio Bolesso, acompañaron a los integrantes del equipo universitario y a las familias de la comunidad.

“Este proyecto demuestra que la extensión universitaria adquiere un sentido especial cuando responde a necesidades planteadas por las propias comunidades”, expresó Ferreyra.

Además, destacó que la experiencia permite reconocer los saberes tradicionales y enriquecer la formación de los estudiantes, mediante el trabajo directo con quienes mantienen viva la lengua quichua.

Empanadas, identidad y saberes ancestrales

Durante la presentación pública en el Patio del Indio Froilán, los visitantes pudieron conocer el trabajo realizado, llevarse ejemplares de la receta bilingüe y adquirir las empanadas preparadas por las familias de Auqajkuna.

Por su parte, Reina Sosa, kamacheq de la comunidad, agradeció el acompañamiento que el equipo de extensión de la UNSE viene brindando desde hace tres años y manifestó su interés en continuar desarrollando iniciativas conjuntas.

La experiencia forma parte de las actividades impulsadas por el Instituto de Lingüística, Folklore y Arqueología de la Facultad de Humanidades, que busca promover el intercambio de conocimientos entre la universidad y las comunidades.

De esta manera, la elaboración de una receta tradicional permitió vincular la gastronomía con la preservación de la identidad cultural santiagueña, demostrando que la lengua quichua también puede fortalecerse a través de prácticas cotidianas y saberes transmitidos de generación en generación.