Con Kane como figura y un récord histórico, Inglaterra superó a Croacia y se clasificó a cuartos

El elenco inglés se impuso por 2 a 1 con un tanto del mejor jugador del mundo. El punta llegó a 126 partidos con la camiseta de Los Tres Leones. Así pasó al ex arquero Peter Shiltol, el que sufrió la Mano de Dios y el mejor gol de todos los tiempos en México 1986, para convertirse en el futbolista con más partidos en su selección.

Hoy 18:55

Inglaterra derrotó por 2-1 a Croacia en el estadio de Wembley, por la UEFA Nations League, y aseguró su clasificación a los cuartos de final. El equipo dirigido por Thomas Tuchel se quedó con una victoria clave gracias a los goles de Morgan Rogers y Harry Kane, quien fue homenajeado por su récord de partidos internacionales.

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El conjunto inglés abrió el marcador tras una gran acción colectiva iniciada por Kane, quien envió un centro al segundo palo para Jude Bellingham. El mediocampista asistió de primera a Morgan Rogers, que aprovechó la oportunidad para establecer el 1-0.

Sin embargo, Croacia encontró el empate en el segundo tiempo. Después de un error defensivo de Jarred Quansah en un tiro de esquina, Petar Sucic aprovechó la situación para marcar el 1-1 y ponerle suspenso al encuentro.

La reacción inglesa fue inmediata. Apenas unos minutos después, Quansah recibió una infracción dentro del área y, tras la revisión del VAR, el árbitro sancionó penal. Harry Kane se encargó de la ejecución y convirtió el 2-1 definitivo, alcanzando los 92 goles con la camiseta de Inglaterra.

En el tramo final, ambos seleccionados tuvieron oportunidades para modificar el resultado, aunque el marcador no volvió a moverse. Además, Luka Modric ingresó durante los últimos minutos y recibió una ovación del público presente en Wembley.

Con esta victoria, Inglaterra llegó a los 12 puntos y aseguró su lugar en los cuartos de final. Ahora deberá enfrentar a España el domingo 15 de noviembre en el estadio Metropolitano de Madrid, con la obligación de ganar para quedarse con el primer puesto del grupo.