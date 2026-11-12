La respuesta de Lionel Scaloni sobre el heredero de la "10"

Durante la conferencia de prensa de este jueves en Ezeiza, el entrenador se refirió al futuro de la dorsal que dejó Messi tras su retiro.

Hoy 18:48

Lionel Scaloni se refirió al futuro de la emblemática camiseta número 10 de la Selección Argentina, que quedó vacante tras la despedida de Lionel Messi. Durante la conferencia de prensa de este jueves en Ezeiza, el entrenador confirmó que ningún futbolista utilizará ese dorsal en el amistoso del viernes ante Uruguay.

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"En este partido no se la vamos a dar a nadie. No tenemos pensado a quién dársela hasta que no sea obligatoria. Cuando sea obligatoria ya veremos a quién se la damos", aseguró el técnico, quien también anunció su continuidad al frente de la Albiceleste hasta 2030.

Scaloni dejó en claro que la elección del nuevo dueño de la camiseta 10 no es una prioridad inmediata, aunque adelantó cuál será el criterio para tomar la decisión. "No es algo que me preocupe o especialmente importante. El día que decidamos a quién dársela, esperamos que sea para siempre y no darle la 10 a distintos jugadores", explicó.

En ese sentido, el entrenador remarcó que todavía hay tiempo para evaluar a los posibles candidatos. "Hay varios partidos para analizar, para ver y cuando decidamos esperamos dársela al futbolista que se la pueda quedar", sostuvo, dejando abierta la incógnita sobre quién heredará el histórico número.

Mientras tanto, Argentina enfrentará a Uruguay este viernes desde las 20 horas en La Bombonera y posteriormente se medirá con Costa Rica el martes 17 de noviembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. En ambos compromisos, la camiseta 10 permanecerá sin dueño, a la espera de una decisión definitiva del cuerpo técnico.