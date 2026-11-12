Cómo es el nuevo contrato de Scaloni con la Selección y cuál es la cláusula especial

El entrenador continuará al frente de la Albiceleste con la mira puesta en el próximo Mundial, aunque el acuerdo contempla la posibilidad de interrumpir el vínculo después de la Copa América 2028.

Hoy 18:35

Lionel Scaloni confirmó su continuidad como entrenador de la Selección Argentina hasta 2030, luego de alcanzar un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sin embargo, el nuevo contrato incluye una cláusula que permitiría finalizar el vínculo después de la Copa América 2028.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La renovación fue anunciada este jueves durante una conferencia de prensa en el predio de Ezeiza, donde el técnico se mostró emocionado por la posibilidad de continuar al frente del seleccionado. "Estoy con las mismas ganas del primer día, feliz de poder continuar. A partir de ahora empieza un nuevo proceso", expresó.

El vínculo anterior vencía en diciembre de 2026 y su continuidad había quedado en duda después de la derrota ante España en la final del último Mundial. Finalmente, las conversaciones con la dirigencia encabezada por Claudio Tapia permitieron alcanzar un acuerdo para extender el proyecto.

El nuevo contrato se extenderá hasta la finalización del Mundial 2030, aunque la cláusula de salida contemplada para 2028 permitiría revisar la continuidad después del torneo continental. De completar el proceso, Scaloni dirigirá su tercera Copa del Mundo consecutiva con la Albiceleste.

En cuanto al cuerpo técnico, la intención es mantener la estructura que acompañó al entrenador durante los últimos años, con una excepción importante: Walter Samuel dejará su cargo para comenzar su carrera como entrenador principal.

De esta manera, Scaloni iniciará una nueva etapa al frente de la Selección Argentina, con el desafío de impulsar el recambio generacional y preparar al equipo para la Copa América 2028 y el Mundial 2030.