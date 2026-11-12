Pasos inmediatos a seguir si te hackean una cuenta en redes sociales

En el último año, los casos de hackeo de cuentas en redes sociales han aumentado un 30% en Argentina, según datos de la Secretaría de Innovación Pública. Es crucial saber cómo actuar rápidamente si te enfrentas a esta situación.

Hoy 18:12

La creciente preocupación por la seguridad digital ha llevado a un aumento notable en los casos de hackeo de cuentas. En Argentina, se ha registrado un incremento del 30% en estos incidentes durante el último año, lo que resalta la necesidad de adoptar medidas de prevención y reacción efectivas. Si te hackean una cuenta, es fundamental saber qué pasos seguir.

Lo primero que debes hacer es intentar recuperar el acceso a tu cuenta. La mayoría de las plataformas ofrecen opciones de recuperación de contraseña, que suelen requerir información adicional, como un correo electrónico o un número de teléfono asociado. Asegúrate de seguir todos los pasos que te indiquen.

Si no puedes recuperar tu cuenta, reporta el incidente a la plataforma en cuestión. Redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter cuentan con secciones específicas para informar sobre cuentas hackeadas. Es esencial hacerlo lo más pronto posible para evitar un uso indebido de tu información.

En paralelo, cambia las contraseñas de otras cuentas que puedan estar vinculadas a la misma dirección de correo electrónico o número de teléfono. Utiliza contraseñas únicas y complejas para cada cuenta, y considera el uso de un gestor de contraseñas para mantenerlas seguras.

Además, activa la verificación en dos pasos en todas las cuentas que lo permitan. Esta medida añade una capa extra de seguridad, requiriendo un código que solo tú debes conocer, además de tu contraseña habitual, para acceder a tu cuenta.

Es vital que te mantengas alerta ante posibles intentos de phishing. Después de un hackeo, es común recibir correos o mensajes sospechosos que intentan obtener más información. No hagas clic en enlaces ni proporciones información personal a desconocidos.

Finalmente, educarte sobre seguridad digital es clave para evitar futuros hackeos. Existen numerosos recursos y cursos disponibles que pueden ayudarte a comprender mejor cómo proteger tu información en línea, lo que resulta esencial en un entorno digital cada vez más riesgoso.