Ariel Holan sorprendió al revelar que sueña con dirigir a River: "Es una cuenta pendiente"

El entrenador recordó su paso por el Millonario como ayudante de Matías Almeyda y reconoció que le gustaría regresar al club. Además, contó un particular detalle sobre su familia y Boca.

Hoy 18:16

Ariel Holan sorprendió al reconocer públicamente que uno de sus grandes objetivos como entrenador es dirigir a River Plate. El técnico, que formó parte del cuerpo técnico de Matías Almeyda durante el paso del Millonario por la B Nacional, aseguró que todavía tiene pendiente la posibilidad de conducir al primer equipo.

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"Dirigir a River es una cuenta pendiente en mi carrera", afirmó Holan, quien recordó su experiencia en Núñez durante una de las etapas más difíciles de la historia de la institución. El entrenador destacó el aprendizaje que le dejó trabajar junto a Almeyda y reconoció que aquella temporada estuvo marcada por una enorme presión.

"Es imposible no enamorarte de esa institución", expresó el técnico, aunque admitió que no pudo disfrutar plenamente de su paso por el club debido a las exigencias que implicaba conseguir el regreso a Primera División.

Holan también reveló una particularidad de su entorno familiar: gran parte de su familia materna es hincha de Boca, mientras que él se identifica con Independiente, institución con la que consiguió la Copa Sudamericana 2017. Sin embargo, dejó en claro que eso no modifica su deseo de tener una oportunidad en River.

Por otra parte, el entrenador se refirió al reconocimiento que recibió Rosario Central como campeón de Liga en 2025 y defendió el rendimiento de aquel equipo. "Nosotros hicimos 66 puntos y en este campeonato nadie llegó a esa cantidad. Yo me quedo con eso, no con cómo nos lo dieron", sostuvo.

De esta manera, Holan dejó abierta la posibilidad de regresar a River en el futuro, aunque sus declaraciones representan un deseo personal y no existen negociaciones confirmadas para asumir el cargo. Actualmente, el Millonario es dirigido por Leonardo Ponzio y se prepara para afrontar los playoffs del Torneo Clausura.