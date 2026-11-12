Se filtró el video de la fuerte discusión entre Martín Migueles y Mauro Icardi: “Yo te rompo la boca”

La actual pareja de Wanda Nara protagonizó un tenso enfrentamiento con el futbolista durante el operativo realizado en su casa de Nordelta. Las imágenes muestran amenazas, provocaciones y la intervención de efectivos policiales para evitar que la situación se agravara.

Hoy 18:51

Un nuevo capítulo del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi salió a la luz este jueves, luego de que se difundiera un video del fuerte enfrentamiento entre el futbolista y Martín Migueles, actual pareja de la conductora. La discusión ocurrió el pasado viernes 6 de noviembre, durante un operativo policial realizado en la vivienda del delantero en Nordelta, tras una denuncia por presuntas lesiones contra una de sus hijas.

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En las imágenes, grabadas con el teléfono celular de Icardi, se escucha a Migueles confrontar al jugador en medio de un clima de creciente tensión. El intercambio comenzó cuando el futbolista sostuvo que cualquier medida relacionada con la situación de su hija debía realizarse mediante una orden judicial.

Sin embargo, la conversación rápidamente subió de tono y Migueles lanzó una serie de advertencias contra el delantero.

“Yo soy un pibe grande, a mí no me faltes el respeto. Dame bola. No tenés para arrancar conmigo, bobo”, expresó la pareja de Wanda Nara.

Acto seguido, hizo referencia a otras exparejas de la conductora y lanzó una amenaza directa: “Yo no soy L-Gante, yo no soy Maxi López. Haceme caso a mí. Yo te aviso nada más. Yo te rompo la boca”.

Lejos de terminar allí, Migueles continuó provocando al futbolista y lo desafió a enfrentarse físicamente. Mientras tanto, Icardi intentó mantener la discusión centrada en el procedimiento judicial y pidió que quedara constancia de las amenazas recibidas.

“De paso están de testigo que hay amenazas”, manifestó el delantero ante los efectivos que presenciaban la situación.

El episodio se produjo en el marco de una denuncia presentada por Wanda Nara, luego de que su hija mayor le comunicara que presuntamente había sido agredida por su padre. La acusación dio origen a una investigación por posibles lesiones leves agravadas, aunque Icardi negó haber ejercido violencia contra la menor.

Este jueves 12 de noviembre, el futbolista se presentó ante la Justicia en General Pacheco, donde prestó declaración y aportó distintos elementos para respaldar su versión de lo sucedido.

Entre las pruebas entregadas se encuentra el video del enfrentamiento con Martín Migueles, que permite reconstruir parte de la discusión registrada durante el operativo.

El material muestra también la intervención de los policías presentes, quienes intentaron calmar los ánimos ante las reiteradas provocaciones. La investigación por la denuncia contra Icardi continúa en la Fiscalía de Tigre, mientras que el enfrentamiento con Migueles sumó un nuevo episodio a la disputa que mantienen los integrantes del entorno familiar.