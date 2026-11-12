Triunfazo de Italia que se lo dio vuelta y le ganó a Francia por la Nations League

La Azzurra le ganó con personalidad a Les Bleus y consiguió un triunfazo que lo deja a un paso de los cuartos de final. Este domingo se juega una final con Bélgica.

Hoy 18:52

Italia consiguió una victoria fundamental al derrotar por 3-1 a Francia en San Siro, por el Grupo A. El equipo dirigido por Roberto Mancini comenzó en desventaja, pero reaccionó a tiempo y logró una remontada que lo dejó en el segundo puesto, con grandes posibilidades de conseguir la clasificación.

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El encuentro comenzó complicado para la Azzurra. A los 10 minutos, un grave error de Gianluigi Donnarumma le permitió a Michael Olise abrir el marcador para Francia. El conjunto dirigido por Zinedine Zidane dominó buena parte del primer tiempo, aunque el arquero italiano evitó una diferencia mayor con varias intervenciones decisivas.

Sin embargo, Italia encontró el empate gracias a Pio Esposito, quien aprovechó una buena jugada por izquierda de Nicolò Cambiaghi para establecer el 1-1 antes del descanso.

En el complemento, el seleccionado italiano mostró su mejor versión. Aunque Sebastiano Esposito desperdició un penal, poco después apareció Davide Frattesi para marcar el 2-1 tras una gran asistencia de Federico Dimarco.

Con Francia superada, Italia aprovechó su momento y liquidó el encuentro mediante otro penal, esta vez convertido por Pio Esposito, luego de una infracción de Dayot Upamecano sobre Cambiaghi. Así llegó el 3-1 definitivo, que desató el festejo en San Siro.

Con este resultado, Italia alcanzó los 10 puntos y recuperó el segundo lugar del Grupo A, por detrás de Francia, que suma 11, y por delante de Bélgica, que tiene nueve. Justamente, la Azzurra enfrentará al seleccionado belga este domingo desde las 16.45, hora argentina, en un duelo decisivo por la clasificación.