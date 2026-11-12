Presupuesto 2027: el Gobierno acordó tratarlo el 25 de noviembre y negocia cambios en la ley sobre Malvinas

La Libertad Avanza definió un cronograma legislativo junto a los bloques dialoguistas y buscará conseguir dictamen el próximo martes. Sin embargo, persisten diferencias por el financiamiento universitario, las partidas para discapacidad y algunos artículos de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Hoy 19:24

El Gobierno nacional alcanzó este jueves un acuerdo con sus aliados parlamentarios para avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. Según el cronograma definido, La Libertad Avanza buscará obtener dictamen el martes 17 de noviembre y llevar el proyecto al recinto el miércoles 25, luego de aceptar algunas modificaciones solicitadas por el PRO y otros sectores dialoguistas.

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La negociación se desarrolló en las oficinas de la Presidencia de Diputados y estuvo encabezada por el titular del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, junto a otros legisladores libertarios. También participaron representantes del PRO, la UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas y otros espacios provinciales.

Aunque el principal objetivo era destrabar el debate presupuestario, buena parte de la reunión estuvo dedicada a las diferencias sobre el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Ejecutivo pretende tratar el próximo miércoles 18 de noviembre.

En relación con el Presupuesto, el oficialismo aceptó incorporar modificaciones reclamadas por el PRO, especialmente aquellas vinculadas con los recursos destinados a la Ciudad de Buenos Aires y los beneficios impositivos para la industria automotriz y autopartista.

Desde el bloque que conduce Cristian Ritondo destacaron la incorporación de una prórroga de los regímenes de promoción del sector autopartista hasta 2032, con beneficios como devolución anticipada del IVA, amortización acelerada en Ganancias y retenciones del 0% para determinadas exportaciones.

Sin embargo, todavía quedan reclamos pendientes. Entre ellos aparecen mayores partidas para las universidades nacionales, Ciencia y Técnica y las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, cuestiones que podrían condicionar el acompañamiento de algunos bloques.

Las diferencias por la Ley de Soberanía Nacional

Uno de los principales puntos de conflicto es el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que incluye medidas vinculadas con la protección de los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos.

La iniciativa establece un régimen de sanciones para personas y empresas que desarrollen actividades de explotación sin autorización argentina, incluyendo penas de prisión, multas e inhabilitaciones.

No obstante, los legisladores dialoguistas cuestionaron otros apartados del proyecto, particularmente aquellos relacionados con la legislación electoral y la creación de una figura penal vinculada con la injerencia extranjera.

La diputada Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires, pidió eliminar el capítulo séptimo de la iniciativa, al considerar que algunas disposiciones podrían afectar la libertad de expresión.

“Es un capítulo que penaliza la expresión”, advirtió la legisladora.

Desde La Libertad Avanza se mostraron dispuestos a introducir modificaciones, aunque rechazaron eliminar completamente ese apartado. El oficialismo deberá continuar negociando para reunir los votos necesarios antes de la sesión prevista para el 18 de noviembre.

El financiamiento para discapacidad, otro punto clave

La discusión también estuvo atravesada por el reclamo de garantías presupuestarias para sostener las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

Legisladores del PRO y del MID advirtieron que no acompañarán el Presupuesto 2027 si no se contemplan los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento del sistema.

El planteo está relacionado con el proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que busca establecer mecanismos estables de financiamiento, regularizar las deudas con prestadores y asegurar la continuidad de diferentes programas de asistencia.

En paralelo, la senadora Patricia Bullrich aseguró que la Cámara alta se encuentra en condiciones de avanzar con su tratamiento y destacó la importancia de alcanzar acuerdos para resolver los problemas del sector.

De esta manera, el Gobierno afrontará dos semanas decisivas en el Congreso. Primero intentará avanzar con la Ley de Soberanía Nacional y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, mientras que el 25 de noviembre buscará darle media sanción al Presupuesto 2027.

Para concretar ese objetivo, el oficialismo deberá cerrar las negociaciones pendientes y garantizar el respaldo de los bloques aliados antes del final del período de sesiones ordinarias.