Del barrio al festival más grande del mundo: Milo J y Los Pibes Chorros estarán en Coachella 2027

El referente de la nueva generación urbana y la emblemática banda de cumbia villera formarán parte de la grilla del reconocido festival internacional, que se realizará en California en abril de 2027.

Hoy 19:56

La música argentina tendrá una destacada presencia en Coachella 2027, uno de los festivales más reconocidos de la industria musical internacional. La organización confirmó la participación de Milo J y Los Pibes Chorros, dos propuestas muy diferentes que representarán al país en el escenario californiano.

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El anuncio de la grilla generó repercusiones por la particular combinación de estilos: por un lado, el crecimiento internacional del rap y la música urbana de Milo J y, por otro, la llegada de la cumbia villera argentina de la mano de una de sus agrupaciones más emblemáticas.

Cuándo se presentarán Milo J y Los Pibes Chorros

El primero en subir al escenario será Milo J, quien tendrá sus presentaciones los viernes 9 y 16 de abril de 2027, durante los dos fines de semana del festival. El artista compartirá jornada con figuras de la talla de Dua Lipa y Madonna, además de otros exponentes internacionales.

Con una creciente proyección fuera de Argentina, el joven músico continúa consolidando su lugar dentro de la escena urbana latinoamericana. Su participación en Coachella representa un nuevo paso en su carrera y una oportunidad para llevar su propuesta musical a una audiencia internacional.

Por su parte, Los Pibes Chorros se presentarán los sábados 10 y 17 de abril. La histórica banda, referente de la cumbia villera, protagonizará una de las incorporaciones más llamativas de esta edición, al llevar uno de los géneros más identificados con la música popular argentina a un escenario de alcance mundial.

Originarios de Berazategui, el grupo surgió en 2001 y construyó una trayectoria de 25 años con canciones que retratan historias y situaciones de los barrios populares. Su presencia en el festival también representa una importante oportunidad de expansión internacional para la cumbia villera.

Un festival con grandes figuras internacionales

La edición 2027 de Coachella contará con una programación que reunirá a artistas de diferentes géneros y países. Entre los principales nombres aparecen Dua Lipa, Tame Impala y SZA, quienes encabezarán las jornadas del festival.

También se destacan Madonna, Daddy Yankee, Phoebe Bridgers, Weezer, Zara Larsson, Steve Lacy, Tiësto, Martin Garrix, Robyn y Måneskin, entre muchos otros.

El encuentro se desarrollará en el Empire Polo Club de Indio, California, Estados Unidos, durante dos fines de semana consecutivos: del 9 al 11 de abril y del 16 al 18 de abril de 2027. Ambos tendrán la misma programación, aunque todavía restan conocerse los horarios específicos de cada presentación.

De esta manera, Milo J y Los Pibes Chorros llevarán dos expresiones muy distintas de la música argentina a uno de los escenarios más importantes del mundo. Una combinación que refleja la diversidad de la escena nacional y que permitirá que el rap urbano y la cumbia villera compartan protagonismo en California.