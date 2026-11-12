Tras conocerse la inflación de octubre, Milei defendió su gestión: “Hemos abierto más de 500 mercados”

El Presidente participó de la Gala Endeavor 2026, horas después de que el INDEC informara una inflación del 2,2%. Durante su discurso, defendió las medidas económicas de su gestión, destacó el RIGI y aseguró que busca ampliar el alcance comercial de la Argentina al 90% de la población mundial para 2031.

Hoy 21:30

El presidente Javier Milei encabezó este jueves 12 de noviembre un discurso durante la Gala Endeavor Argentina 2026, realizada en el espacio Rut Haus de Buenos Aires, donde defendió el rumbo económico de su Gobierno y destacó los avances que, según sostuvo, consiguió el país en materia de apertura comercial, inversiones y productividad.

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La presentación se produjo horas después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara que la inflación de octubre fue del 2,2%, por encima del 1,9% registrado en septiembre. El indicador acumuló un 26,3% en los primeros diez meses del año y alcanzó una variación interanual del 33,1%.

Aunque el dato inflacionario marcó la agenda económica de la jornada, el mandatario concentró su intervención ante empresarios y emprendedores en las políticas destinadas a impulsar la actividad privada y ampliar la presencia argentina en los mercados internacionales.

Uno de los anuncios más destacados estuvo relacionado con la apertura comercial. Milei aseguró que el país logró ampliar considerablemente su alcance desde el comienzo de su gestión y anticipó una meta ambiciosa para los próximos años.

“Hemos abierto más de 500 mercados y llegamos al 30% del planeta”, afirmó el jefe de Estado, al comparar esa situación con el escenario que, según explicó, encontró al asumir la Presidencia.

En ese sentido, sostuvo que anteriormente la Argentina llegaba a menos del 10% de la población mundial mediante sus vínculos comerciales y planteó que el objetivo es continuar profundizando ese proceso.

“Nuestra idea es, de acá al 2031, llegar a los mercados del 90% del planeta”, aseguró, al proyectar la estrategia económica de su Gobierno más allá del actual mandato presidencial.

Durante su exposición, Milei también reflexionó sobre la pobreza y la generación de riqueza, al sostener que el desarrollo económico permitió transformar las condiciones de vida de la humanidad.

“El estado natural del hombre durante toda su existencia fue la pobreza”, afirmó el Presidente, quien señaló que esa situación se mantuvo “hasta la Revolución Industrial”.

En ese sentido, planteó que el debate económico no debería centrarse únicamente en las causas de la pobreza, sino también en comprender cómo las sociedades lograron generar prosperidad. “Lo que hay que explicar es la riqueza”, sostuvo, al reforzar su postura sobre la importancia de la productividad y el crecimiento económico.

La defensa del RIGI y el papel de los empresarios

Durante otro tramo de su exposición, Milei volvió a destacar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las principales herramientas impulsadas por su administración para atraer capitales y promover nuevos proyectos productivos.

El mandatario calificó al régimen como “la herramienta de desarrollo más importante que vive el país en su historia” y destacó que, bajo las condiciones actuales, los productores pueden proyectar sus inversiones con mayor previsibilidad.

“Hoy un productor puede invertir y planificar sabiendo que lo que produce es suyo”, afirmó ante los asistentes.

En esa línea, el Presidente defendió la reducción de regulaciones y sostuvo que el papel del Estado debe concentrarse en establecer condiciones que permitan el desarrollo de la actividad privada.

“Un gobierno que decidió sacarle las trabas del camino; nuestro trabajo es poner reglas claras y corrernos”, expresó al repasar las medidas implementadas desde el inicio de su gestión.

Milei vinculó la productividad con el crecimiento económico

El jefe de Estado también dedicó parte de su discurso a destacar la importancia de mejorar la productividad y aprovechar las oportunidades que presenta la transformación de la economía mundial.

“Ya vimos lo que pasa cuando la productividad sube. Crece el tamaño de la economía, baja la pobreza y mejora la vida de todos”, manifestó.

Además, planteó que la Argentina debe aprovechar sus capacidades para posicionarse frente a un escenario internacional de rápida expansión económica y tecnológica.

“Debemos enfocarnos en cómo posicionarse ante este fenómeno de rápida expansión en todo el mundo; queda definir quién lo aprovechará primero. El que llegue antes crecerá más rápido y en esa carrera la Argentina tiene todo para ser protagonista”, señaló.

De esta manera, Milei ratificó su apuesta por la inversión privada, la apertura de nuevos mercados y la eliminación de obstáculos regulatorios, tres de los ejes centrales de su programa económico.

Hacia el final de su participación, el Presidente dejó un mensaje dirigido especialmente a los empresarios y emprendedores presentes, al destacar la importancia de combinar la iniciativa privada con la responsabilidad.

“Mi deseo es que nunca falte la libertad para crear ni la responsabilidad para hacerlo bien y para el bien”, expresó al cerrar su intervención.

La presentación en la Gala Endeavor 2026 se produjo en una jornada marcada por el nuevo dato de inflación, que mostró una aceleración de tres décimas respecto de septiembre. En ese contexto, el mandatario volvió a defender el rumbo de su gestión y proyectó una mayor integración comercial de la Argentina con el resto del mundo.