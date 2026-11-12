Tevez confirmó a una figura mundial para su despedida en La Bombonera

También están confirmados Sergio Agüero y Martín Palermo, mientras crece la expectativa por Messi y Cristiano Ronaldo.

Hoy 23:58

Carlos Tevez continúa sumando figuras para su esperado partido de despedida, que se disputará el próximo 20 de diciembre en La Bombonera. En las últimas horas se confirmó la presencia de Gianluigi Buffon, histórico arquero de la Juventus y campeón del mundo con Italia en 2006, quien participará del homenaje al Apache.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La presencia del italiano tiene un significado especial, ya que Buffon y Tevez compartieron dos temporadas en Juventus, entre 2013 y 2015. Durante ese período fueron protagonistas de una destacada campaña que llevó al conjunto de Turín hasta la final de la Champions League 2015, donde cayeron ante Barcelona.

Con esta confirmación, Buffon se convirtió en el primer futbolista extranjero anunciado oficialmente para el evento y se suma a otros dos invitados de lujo: Sergio "Kun" Agüero y Martín Palermo, quienes también estarán presentes en el encuentro.

Además, Lionel Messi y Juan Román Riquelme aparecen entre los nombres que podrían participar de la despedida. Tevez también extendió una invitación a Rio Ferdinand, su excompañero en Manchester United, aunque estas presencias todavía no fueron oficializadas por la organización.

Otra de las grandes expectativas gira alrededor de Cristiano Ronaldo. El Apache manifestó su intención de invitar personalmente al portugués, con quien compartió vestuario en Manchester United. Sin embargo, su participación se presenta complicada debido a que Al-Nassr tiene previsto disputar un partido por la Supercopa de Arabia Saudita ese mismo día.

De esta manera, La Bombonera se prepara para una despedida llena de estrellas, en la que Tevez volverá a encontrarse con grandes figuras que marcaron su trayectoria en el fútbol argentino e internacional.