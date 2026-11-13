Triunfazo de la Reserva de Central Córdoba ante la de Colón en Santa Fe

Con este resultado, el equipo comandado por Juan Carlos Roldán alcanzó los 15 puntos y se ubica en la 16ª posición de la zona B.

12/11/2026

Los chicos de Reserva de Central Córdoba se impusieron por 2-0 sobre los de Colón de Santa Fe, en uno de los encuentros correspondientes a la 17ª fecha del Torneo Clausura Proyección que organiza la Liga Profesional de Fútbol de la AFA.

Los goles para el equipo Ferroviario fueron anotados por Lautaro Amarelle, a los 28 minutos de la primera parte, y por Federico Rodríguez, a los 9 de la etapa complementaria.

Con este resultado, el equipo comandado por Juan Carlos Roldán alcanzó los 15 puntos y se ubica en la 16ª posición de la zona B. Su próximo compromiso será ante Estudiantes de La Plata en el estadio Alfredo Terrera, para cerrar el torneo.