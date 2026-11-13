Detenidos tras un violento ataque a joven en San Miguel de Tucumán

Rodrigo Maximiliano Ortiz, un joven de 19 años, se encuentra en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza durante una pelea en su hogar en San Miguel de Tucumán, mientras que dos hombres han sido detenidos y enfrentarán una audiencia judicial clave.

Hoy 01:17

Rodrigo Maximiliano Ortiz, de 19 años, se encuentra en estado crítico en el hospital Padilla tras haber sido víctima de un violento ataque que le dejó una herida de bala en la cabeza. El incidente, que tuvo lugar el 10 de noviembre en su vivienda ubicada en Manuel Estrada al 2100, en el barrio Echeverría de San Miguel de Tucumán, ha generado una gran conmoción en la comunidad local.

Según información proporcionada por fuentes médicas, los doctores realizaron una cirugía para extraer un proyectil de 9 milímetros que había quedado alojado en el cráneo de Ortiz. A pesar de la intervención quirúrgica, los médicos han advertido que su estado sigue siendo sumamente delicado, lo que ha llevado a sus familiares a esperar con incertidumbre su evolución clínica.

El suceso se desencadenó cuando dos hombres llegaron a la residencia de Ortiz, donde entablaron una discusión que rápidamente se tornó violenta. En un momento crítico del enfrentamiento físico, uno de los agresores sacó un arma de fuego y disparó, hiriendo gravemente a Ortiz antes de huir del lugar en una motocicleta que era conducida por su cómplice.

Ortiz fue inicialmente trasladado al hospital Avellaneda, pero dada la gravedad de su herida, fue rápidamente derivado al hospital Padilla, donde permanece bajo estricta supervisión médica. La investigación del caso ha sido asignada al fiscal Pedro Gallo, quien ha movilizado a un equipo especializado para recopilar pruebas y testimonios.

Las autoridades lograron identificar y arrestar a dos sospechosos, José Luciano García, conocido como «El Negro», y José Alberto Véliz, apodado «Albertito». García es señalado como el presunto autor material del disparo y enfrenta cargos de tentativa de homicidio agravado, mientras que Véliz es considerado cómplice por su papel en la huida tras el ataque.

En la audiencia programada para el 12 de noviembre, el fiscal Gallo presentará las pruebas recolectadas, que incluyen testimonios de vecinos y análisis forenses. La defensa de García argumentará que el disparo fue accidental, un intento de intimidar a Ortiz durante la pelea, aunque esta versión aún debe ser confirmada judicialmente.

Las autoridades están investigando el posible móvil del ataque, manejando tres hipótesis: una deuda relacionada con un préstamo de dinero para la compra de zapatillas, un posible vínculo con el narcotráfico, y la posibilidad de que Ortiz fuera un simple consumidor de drogas que acumuló deudas. Estas líneas de investigación son cruciales para determinar las circunstancias exactas que rodearon el incidente y la responsabilidad de los detenidos.