Condenan a seis años de prisión a un hombre por violencia de género en Santa Fe

Gonzalo Exequiel Carnero, de 23 años, fue condenado a seis años y seis meses de prisión por violencia de género en Santa Fe, incluyendo unificación de penas por reincidencia.

Hoy 04:36

Un tribunal de Santa Fe ha condenado a Gonzalo Exequiel Carnero, un hombre de 23 años, a seis años y seis meses de prisión por agredir físicamente a su pareja en un caso de violencia de género. La sentencia fue dictada por el juez Sebastián Szeifert y se produjo en el contexto de un juicio abreviado que tuvo lugar en los tribunales de la capital provincial.

La condena incluye la unificación de penas debido a que el acusado ya contaba con antecedentes penales por delitos similares. La fiscal Florencia Zarabia, encargada de la investigación, representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante el proceso judicial, donde se expusieron los detalles del caso.

Los hechos ocurrieron el domingo 27 de octubre de 2024, alrededor de las 17:00 horas, en una vivienda ubicada en el oeste de la ciudad de Santa Fe, donde residía el condenado. Según el relato de la fiscal, Carnero atacó a la mujer con golpes de puño y patadas, además de empujarla por una escalera, lo que resultó en lesiones significativas para la víctima.

Las lesiones sufridas por la mujer le causaron una incapacidad laboral superior a 30 días, lo que agrava la situación del acusado, quien fue declarado reincidente. La fiscal Zarabia argumentó que el ataque se produjo en un contexto de desigualdad de poder, donde se evidenciaba la violencia de género ejercida por Carnero.

Durante el proceso, Carnero aceptó su responsabilidad en el delito de lesiones graves dolosas, reconociendo que el ataque se cometió contra una persona con la que mantenía una relación de pareja. Junto a su abogado defensor, aceptó los términos del procedimiento abreviado y la pena acordada.

La víctima fue debidamente informada sobre la resolución del caso y expresó su conformidad con la sentencia. Finalmente, el juez Szeifert dictó la condena, reafirmando el compromiso del sistema judicial en la lucha contra la violencia de género y la protección de las víctimas.