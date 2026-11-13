Detención de un hombre y rescate de mujeres en Resistencia por trata

Un hombre fue detenido y dos mujeres rescatadas en Resistencia, Chaco, en un operativo por trata de personas ordenado por la Justicia Federal.

Hoy 03:55

Un operativo llevado a cabo en la ciudad de Resistencia, Chaco, resultó en la detención de un hombre de nacionalidad venezolana y el rescate de dos mujeres mayores de edad, en el contexto de una investigación por presunta trata de personas y explotación sexual. Este procedimiento fue ordenado por el Juzgado Federal de Garantías de Resistencia Nº1 y realizado por personal del Departamento de Lucha Contra la Trata de Personas.

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El allanamiento, que tuvo lugar el pasado miércoles a las 18:15, se enmarca dentro de un proceso judicial que investiga potenciales infracciones a la Ley Nacional N.º 26.842. Durante este operativo, se lograron incautar varios elementos, incluyendo dos teléfonos celulares, una computadora portátil, tres tarjetas SIM y documentación relevante para la causa.

Las autoridades involucradas en el procedimiento también incluyeron a la Dirección Nacional de Migraciones, Delegación Corrientes, así como al Departamento Cibercrimen y el Cuerpo de Operaciones Especiales, quienes colaboraron en la ejecución del allanamiento. La coordinación entre estos organismos especializados fue fundamental para el éxito de la operación.

El detenido se encuentra actualmente a disposición de la Justicia Federal, mientras que las dos mujeres rescatadas han recibido asistencia y están bajo la protección del Punto Focal Provincial de Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas y Explotación Sexual. Este organismo se encarga de brindar acompañamiento y contención a las víctimas en situaciones de vulnerabilidad.

Las investigaciones continúan bajo la supervisión de la Justicia Federal, y los elementos secuestrados serán analizados en detalle para determinar las circunstancias del caso y posibles responsabilidades. La lucha contra la trata de personas es un tema de gran relevancia en el país, y este operativo representa un avance significativo en los esfuerzos por combatir este delito.

En el marco de esta investigación, la colaboración entre las diferentes entidades y organismos estatales es esencial para llevar justicia a las víctimas de trata y explotación. El compromiso de las autoridades en Chaco refleja una creciente atención a este grave problema social.