Motociclista herido tras colisión con camión en Alto Comedero

Un motociclista fue hospitalizado tras un accidente vial en Alto Comedero, donde colisionó con un camión en la ruta nacional N° 66.

Hoy 02:11

Un accidente de tránsito ocurrido en la colectora de la ruta nacional N° 66 dejó a un motociclista hospitalizado el día de ayer por la mañana. El siniestro se produjo cuando el conductor de una moto de baja cilindrada chocó violentamente contra la parte trasera de un camión estacionado, en un incidente que ha generado preocupación en la comunidad de Alto Comedero.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 8:40 horas, cuando el Sistema 911 recibió alertas sobre el accidente. Una ambulancia del Same fue despachada al lugar, que se localiza a pocos metros de una empresa de neumáticos, donde el motociclista fue encontrado tendido sobre la cinta asfáltica, mostrando signos de gravedad. La pronta asistencia médica fue crucial para su traslado al hospital "Pablo Soria", donde permanece bajo observación.

El camión involucrado, una unidad de la marca Mercedes Benz, estaba estacionado a pocos metros de la motocicleta blanca, que presentaba evidentes daños en su parte frontal. Aparentemente, el motociclista no logró frenar a tiempo, impactando contra el camión que circulaba en la misma dirección hacia el centro de la capital provincial.

Tras el accidente, el equipo de Seguridad Vial llegó al lugar para gestionar el tráfico en la colectora sur-norte, interrumpiendo temporalmente la circulación desde el puente derivador que conecta la ruta 66 con el camino hacia Río Blanco. La intervención fue necesaria para facilitar las tareas de investigación y limpieza del área afectada.

El personal de Criminalística inició las investigaciones pertinentes para determinar las causas del accidente. La recolección de evidencias y testimonios será fundamental para esclarecer los hechos. Este tipo de incidentes resalta la importancia de la seguridad vial y la necesidad de mayor atención y precauciones por parte de los conductores en las vías.

Los habitantes de Alto Comedero han expresado su inquietud ante la frecuencia de accidentes en las rutas de la región. La comunidad espera que las autoridades implementen medidas efectivas para reducir el número de siniestros viales y mejorar la seguridad de todos los usuarios de la vía.

Finalmente, después de poco más de una hora de interrupción, la circulación vehicular fue restablecida, permitiendo que los automovilistas retomaran sus trayectos habituales. La situación del motociclista se mantiene en monitoreo, y se espera que su recuperación sea favorable.