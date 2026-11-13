Condenan a seis años de prisión a pareja por venta de drogas en Salta

Juan Javier Rivero y Yamila Selena Vallejo fueron condenados a seis años de prisión efectiva por la venta de drogas en Villa Belgrano, Salta, utilizando a una menor para las entregas.

Hoy 01:26

En un caso que ha captado la atención de la comunidad local, dos individuos han sido condenados a seis años de prisión por su implicación en la venta de drogas en Villa Belgrano, Salta. La sentencia se dictó contra Juan Javier Rivero y Yamila Selena Vallejo, quienes fueron hallados culpables de comercializar estupefacientes y de involucrar a una menor de edad en sus actividades delictivas.

La investigación comenzó tras recibir denuncias anónimas sobre movimientos sospechosos en una vivienda ubicada en calle Deán Funes al 1300. A raíz de estas denuncias, se llevaron a cabo vigilancias y filmaciones que confirmaron las actividades ilícitas que se realizaban desde el interior de la casa, donde la pareja vendía drogas principalmente a través de una ventana.

El Ministerio Público Fiscal reveló que la pareja se abastecía de estupefacientes de María Cleofé Cala, quien, en fechas previas, había sido condenada a cuatro años y dos meses de prisión efectiva por su rol como proveedora de este punto de venta. La conexión entre los tres involucrados señala una red de comercialización de drogas que ha sido desmantelada por las autoridades.

Un hecho agravante en este caso es que la hija menor de Vallejo fue utilizada para realizar las entregas de drogas a los compradores, lo que añade un matiz alarmante a la situación. Esta circunstancia ha incrementado la gravedad de las condenas impuestas.

Con la reciente sentencia, ya son tres los condenados en relación a esta investigación. La Fiscalía ha dejado claro que la utilización de menores en actividades delictivas será severamente castigada, dado que compromete la seguridad y bienestar de los jóvenes en la comunidad.

Según información proporcionada por InformateSalta, se ha confirmado que la menor y sus hermanos se encuentran bajo el cuidado de su abuelo, quien ha asumido la responsabilidad de su bienestar tras la condena de sus padres. Este aspecto del caso destaca la importancia de considerar el impacto familiar en situaciones de esta naturaleza.

Este caso pone de manifiesto la necesidad de seguir combatiendo el tráfico de drogas y las prácticas que involucran a menores en actividades delictivas. Las autoridades continúan trabajando en la identificación y sanción de los responsables de estos crímenes, reafirmando su compromiso con la seguridad pública y el bienestar de los ciudadanos.