El Colegio Secundario de Colonia Gamara recibió una importante ayuda del municipio de Clodomira

Como parte del acompañamiento permanente a las instituciones educativas de la ciudad y sus alrededores en la tarea de formar a las nuevas generaciones, el intendente Daniel Ruiz entregó este miércoles una ayuda económica al Colegio Secundario “Antonio Escañuela”, de Colonia Gamara.

13/11/2026

Este aporte será fundamental para cumplir el anhelo de docentes, padres y alumnos de contar en el establecimiento con el equipamiento para montar una incubadora, donde los chicos podrán consolidar sus conocimientos y realizar prácticas que los prepare para insertarse en el mundo laboral.

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La ayuda fue entregada al vicerrector de la institución, profesor Mario Álvarez, quien expresó su agradecimiento en nombre de toda la comunidad educativa por acompañar el trabajo educativo y fortalecer las herramientas que permiten a los estudiantes adquirir conocimientos y desarrollar capacidades para el futuro.

“Creemos en la educación como motor de oportunidades y en la importancia de fomentar la cultura del trabajo, acompañando a nuestras instituciones y apostando a la formación de nuestros jóvenes”, dijo Ruiz durante el encuentro que mantuvo en la sede del Departamento Ejecutivo Municipal.