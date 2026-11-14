La Joaqui sorprendió con un radical cambio de look y borró un recuerdo de Luck Ra: las fotos

La cantante mostró su nueva imagen en las redes sociales y llamó la atención por una decisión que no pasó inadvertida entre sus seguidores: cubrió el tatuaje que se había hecho en homenaje a su expareja.

Hoy 00:22

La Joaqui volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales después de compartir una serie de fotografías en las que mostró su renovado cambio de look. Sin embargo, más allá de su nuevo peinado, hubo un detalle que llamó especialmente la atención de sus seguidores: decidió taparse el tatuaje que se había hecho en homenaje a Luck Ra, con quien terminó su relación hace tres meses.

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La artista sorprendió con un corte de pelo carré, acompañado de pequeñas trenzas a la altura de la mandíbula, dejando atrás la cabellera larga que la caracterizó durante años. Pero el cambio más comentado estuvo en su muslo izquierdo, donde anteriormente lucía un tatuaje con la silueta de la provincia de Córdoba.

El diseño original había sido realizado en marzo de 2025 como un gesto dedicado a Luck Ra, cantante oriundo de esa provincia. Incluso, el tatuaje había quedado a la vista en el videoclip de la canción "Mi señora", que La Joaqui compartió con Duki y Khea.

Ahora, la cantante decidió cubrir aquella imagen con un nuevo diseño animal print, similar al estampado de un leopardo. Aunque el trabajo modificó considerablemente el aspecto del tatuaje, todavía pueden distinguirse algunos trazos del dibujo anterior.

Un cambio que llega después de su separación de Luck Ra

La decisión de La Joaqui se produjo meses después de su separación de Luck Ra, con quien mantuvo una relación durante más de dos años. La ruptura estuvo acompañada por distintas versiones sobre los motivos del distanciamiento y rumores de una presunta infidelidad que no fueron confirmados.

En su momento, el cantante cordobés explicó públicamente que la relación había llegado a su fin porque "ya no estaba el amor de antes" y negó haber engañado a su expareja.

Tras la separación, La Joaqui comenzó una nueva etapa sentimental junto a Tiago PZK, mientras que su reciente transformación estética fue interpretada por numerosos seguidores como una manera de dejar atrás los recuerdos de su relación anterior.

Las reacciones de los seguidores y el comentario de Tiago PZK

La publicación rápidamente acumuló comentarios de fanáticos que repararon en la desaparición del tatuaje de Córdoba. "Parece que Córdoba se leopardizó", escribió uno de los usuarios, mientras que otro comentó: "Se tapó el tattoo de Luck Ra".

Otros seguidores expresaron su sorpresa por la decisión y destacaron que el antiguo diseño era un guiño a los fanáticos cordobeses de la cantante.

Entre las reacciones también apareció su actual pareja, Tiago PZK, quien comentó "Dios", acompañado de emojis de enamorado, para demostrar cuánto le gustó la nueva imagen de la artista.

Por su parte, Flor Jazmín Peña elogió el cambio de peinado con un mensaje: "Es joda Joaquina, te queda increíble ese pelo". También Romina Malaspina se sumó a los comentarios con corazones negros.

De esta manera, La Joaqui volvió a captar la atención de sus seguidores con una transformación que combinó una nueva estética con un gesto que muchos interpretaron como el cierre definitivo de una etapa de su vida sentimental.