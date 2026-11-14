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El Instituto Santo Tomás de Aquino abrió las inscripciones para el ciclo lectivo 2027

La institución ofrece el Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación y la Tecnicatura Superior en Turismo Cultural y Regional. Los interesados ya pueden consultar los requisitos y obtener información sobre las inscripciones.

13/11/2026

El Instituto de Educación Superior Santo Tomás de Aquino anunció la apertura de inscripciones para el ciclo lectivo 2027, con una oferta académica orientada a la formación de profesionales comprometidos con la educación, la cultura y el desarrollo regional.

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Entre las propuestas se encuentra el Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación, una carrera de cuatro años de duración que brinda una formación integral para desempeñarse en el campo educativo, la investigación y la gestión. Su propuesta académica promueve el pensamiento crítico y proporciona herramientas para comprender e intervenir en las problemáticas educativas contemporáneas.

Por otra parte, la Tecnicatura Superior en Turismo Cultural y Regional tiene una duración de tres años y está orientada a la formación de profesionales capaces de diseñar, organizar y promover iniciativas turísticas vinculadas con el patrimonio, la historia, las identidades y las expresiones culturales de Santiago del Estero y la región.

La carrera busca contribuir a la puesta en valor de los recursos culturales y turísticos y al desarrollo local.

Con estas propuestas, el Instituto reafirma su compromiso con una educación superior de calidad, que promueva la formación profesional y contribuya a las transformaciones sociales y culturales de la comunidad.

Cómo inscribirse y dónde solicitar información

Las personas interesadas en obtener información sobre las carreras y el proceso de inscripción pueden comunicarse a través de los siguientes correos electrónicos:

  • Tecnicatura Superior en Turismo Cultural y Regional: superiorsantotomas@gmail.com
  • Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación: rectoria.superior@ista.edu.ar

También pueden acercarse a la institución, ubicada en Tierra del Fuego y Arturo Illia, barrio Belgrano, de Santiago del Estero, en los horarios de 9 a 12 y de 19 a 22.

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