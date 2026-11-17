La Fusión se recuperó de dos derrotas consecutivas al imponerse por 83-79 en condición de visitante.

Hoy 23:10

Quimsa volvió a sonreír en la Liga Nacional de Básquet después de conseguir una trabajada victoria como visitante frente a Regatas Corrientes por 83-79, en un encuentro que se definió en los últimos segundos. El equipo dirigido por Leandro Ramella Victoriano tuvo como principal figura a Franco Méndez, autor de 20 puntos, y consiguió regresar a la senda del triunfo.

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El conjunto santiagueño comenzó mejor el partido y logró establecer las primeras diferencias gracias a las intervenciones de Tayavek Gallizzi y la efectividad de Matías Solanas. Con un buen funcionamiento ofensivo, la Fusión se quedó con el primer cuarto por 26-21.

En el segundo período, Regatas reaccionó de la mano de Fausto Ruesga, mientras que los triples de Farabello y Ferraro le permitieron pasar al frente. Sin embargo, tras un tiempo muerto solicitado por el entrenador visitante, Quimsa respondió con conversiones de Ignacio Laterza y Solanas para recuperar terreno. La paridad fue absoluta y ambos equipos llegaron al descanso igualados en 41 puntos.

El tercer cuarto mantuvo la misma intensidad. La dupla Ruesga-Farabello le dio una ventaja de cinco unidades al conjunto correntino, aunque Conrradi apareció para sostener a los santiagueños en partido. Regatas consiguió cerrar el período arriba por la mínima diferencia, 62-61.

Un cierre apasionante que terminó a favor de Quimsa

En el último cuarto, Laterza convirtió dos triples fundamentales para mantener a Quimsa en la pelea. Sin embargo, el equipo local encontró respuestas en Orresta, quien anotó ocho puntos consecutivos y permitió que Regatas se escapara por siete unidades cuando restaban apenas cuatro minutos.

Lejos de rendirse, la Fusión ajustó su defensa y encontró efectividad desde el perímetro. Los triples de Méndez y Laterza fueron determinantes para igualar el marcador en 78-78, a falta de un minuto para el cierre.

En una definición cargada de tensión, Gallizzi aportó desde la línea de tiros libres, mientras que Regatas respondió con una conversión de Montero. Finalmente, Franco Méndez apareció en el momento decisivo y convirtió tres tiros libres para sellar la victoria santiagueña por 83-79.

El goleador de Quimsa fue Méndez, con 20 puntos, seguido por Matías Solanas, que aportó 18, e Ignacio Laterza, con 13. En el conjunto correntino se destacó Fausto Ruesga, máximo anotador del encuentro con 29 unidades.

Con este resultado, Quimsa alcanzó un registro de ocho victorias y dos derrotas (8-2) en la competencia y recuperó confianza después de un exigente compromiso fuera de casa.

El próximo desafío de la Fusión será este sábado, desde las 11.30, cuando reciba a Ferro en el Estadio Ciudad de Santiago del Estero, con el objetivo de prolongar su buen presente en la Liga Nacional.