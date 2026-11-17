El arquero campeón del mundo regresó a la titularidad después de sufrir una fractura de mandíbula y logró una nueva marca.

Hoy 22:50

Emiliano "Dibu" Martínez tuvo un regreso especial a la Selección argentina. Después de permanecer un mes alejado de las canchas por una fractura de mandíbula, el arquero volvió a la titularidad en la goleada 7-0 frente a Costa Rica, disputada este martes en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y alcanzó una marca histórica con la camiseta albiceleste.

Al mantener su arco en cero, el guardameta llegó a las 47 vallas invictas e igualó el récord de Sergio "Chiquito" Romero, quien hasta ahora lideraba en soledad esta estadística en la historia del seleccionado nacional.

Sin embargo, hay un dato que hace todavía más destacada la marca del marplatense: Martínez necesitó apenas 71 partidos para alcanzar los 47 encuentros sin recibir goles, mientras que Romero había llegado a esa cifra en 96 presentaciones.

De esta manera, el Dibu alcanzó una efectividad del 65,71% de vallas invictas, muy por encima del 48,96% que registró el exarquero de Boca y Manchester United.

El tercer puesto de este ranking histórico lo ocupa Roberto Abbondanzieri, con 22 partidos sin recibir goles en 49 encuentros defendiendo el arco argentino.

El regreso después de una complicada lesión

La última presentación de Martínez había sido el 17 de octubre, cuando sufrió una fractura de mandíbula durante un encuentro entre Chelsea y Everton por la Premier League.

La lesión se produjo tras un fuerte choque de cabezas con el defensor Jarrad Branthwaite, que obligó a retirar al arquero en camilla y posteriormente someterlo a una intervención quirúrgica.

En un primer momento, los médicos habían estimado una recuperación de entre 40 y 60 días, pero el futbolista logró acortar los plazos y regresó a los entrenamientos a principios de noviembre.

Por precaución, Lionel Scaloni decidió preservarlo en el amistoso frente a Uruguay, que terminó con derrota argentina por 2-1 en La Bombonera y tuvo a Gerónimo Rulli como titular.

Ya recuperado, el entrenador confirmó su regreso frente a Costa Rica, aunque durante los entrenamientos previos el arquero había utilizado una protección especial para el rostro.

Finalmente, Martínez decidió disputar el encuentro sin máscara, una determinación que explicó luego de la goleada.

"Era un riesgo jugar sin máscara, pero sentía que no podía estar al 100% con la máscara y mis compañeros me necesitan al 100%", aseguró.

El mensaje del Dibu tras la goleada

Además de celebrar su regreso y el récord alcanzado, el arquero, que llevó la cinta de capitán frente a Costa Rica, analizó el presente de la Selección en esta nueva etapa sin Lionel Messi.

"Era importante volver a ganar en este proceso sin Leo. No fue el partido que deseamos contra Uruguay, sabíamos que teníamos que dar un pasito más. Hoy hicimos un gran partido y la gente nos trató muy bien", expresó.

También se refirió al desafío que representa mantener el vínculo con los hinchas después de una etapa histórica para el seleccionado.

"Queremos volver a enamorar a la gente, sin Leo va a ser difícil. Las ganas de seguir siempre están, de a poquito los chicos se van adaptando", manifestó.

Sobre las dificultades físicas que atravesó en los últimos meses, Martínez destacó el esfuerzo realizado para regresar a las canchas.

"Siempre trato de dar lo mejor. Me pasaron un montón de cosas: el Mundial con el dedo, las cosas personales, ahora lo de la mandíbula. Nos esforzamos día a día", sostuvo.

Con esta actuación, Dibu Martínez no solo celebró su regreso a la Selección argentina, sino que quedó a un solo partido con el arco invicto de convertirse en el dueño absoluto del récord histórico, superando la marca que ahora comparte con Sergio Romero.