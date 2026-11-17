Desde el club del barrio Oeste le confirmaron a Somos Deporte que se viven horas decisivas para definir al nuevo DT.

Hoy 23:43

Central Córdoba atraviesa horas decisivas en la búsqueda de su nuevo entrenador de cara a la temporada 2027 de la Liga Profesional, en la que tendrá como principal objetivo mantener la categoría. En ese contexto, la dirigencia del club del barrio Oeste analiza distintas alternativas para definir quién estará al frente del plantel profesional.

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Según confirmaron desde la propia dirigencia ferroviaria a Somos Deporte, son cuatro los principales candidatos que aparecen en carpeta: Juan Manuel Azconzábal, Pedro Troglio, Julio César Falcioni y Claudio Úbeda.

Uno de los nombres que se encuentra bajo consideración es el de Juan Manuel Azconzábal, actualmente al frente de Gimnasia y Tiro de Salta, equipo que continúa en competencia en el Reducido de la Primera Nacional, en busca del ascenso a la máxima categoría.

Otra de las posibilidades es Pedro Troglio, quien actualmente dirige a Banfield y cuenta con una extensa trayectoria como entrenador, tanto en el fútbol argentino como en el exterior.

Por su parte, Julio César Falcioni, actualmente en Atlético Tucumán, también aparece entre las alternativas que evalúan los dirigentes. El experimentado director técnico cuenta con un importante recorrido en el fútbol nacional.

La lista de candidatos se completa con Claudio Úbeda, exentrenador de Boca Juniors, quien también es considerado como una posible opción para encabezar el próximo proyecto deportivo del conjunto santiagueño.

Horas decisivas para definir al nuevo entrenador

La elección del nuevo cuerpo técnico representa una decisión fundamental para Central Córdoba, que afrontará una temporada exigente en la Liga Profesional y deberá trabajar desde el inicio para cumplir el objetivo de asegurar su permanencia.

Por el momento, no hay un entrenador confirmado y los cuatro nombres se mantienen como las principales alternativas que maneja la dirigencia.

En el club del barrio Oeste saben que la definición será clave para comenzar a planificar el armado del plantel y establecer los lineamientos deportivos de 2027.

De esta manera, Central Córdoba se prepara para tomar una de las decisiones más importantes de su próximo proyecto futbolístico, con cuatro entrenadores de trayectoria en carpeta y la necesidad de encontrar al indicado para afrontar una temporada en la que la permanencia será la prioridad.

VUELTA AL TRABAJO

El plantel profesional de Central Córdoba retomará los entrenamientos este miércoles 18 en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de Santiago del Estero.