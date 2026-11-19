El piloto argentino permaneció en boxes durante casi toda la sesión debido a las condiciones climáticas. La actividad continuará este viernes a la madrugada con el segundo entrenamiento del Gran Premio de Las Vegas.

Hoy 22:45

Franco Colapinto tuvo un comienzo condicionado por el clima en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. La lluvia fue protagonista de la primera práctica libre y el piloto argentino de Alpine apenas pudo completar una vuelta, luego de permanecer en boxes durante gran parte de la sesión.

Las condiciones de la pista complicaron el desarrollo de los entrenamientos y obligaron a los equipos a modificar sus planes de trabajo. En ese contexto, el pilarense recién salió al circuito sobre el final de la tanda, sin posibilidades de completar una cantidad significativa de giros.

De esta manera, Colapinto tuvo una participación muy limitada en la primera sesión, por lo que deberá aprovechar los próximos entrenamientos para trabajar en la puesta a punto de su monoplaza.

Alpine llegó a Las Vegas con mejoras en el motor

Para esta fecha del campeonato, Alpine confirmó una actualización en el turbo del motor de sus dos autos, con el objetivo de optimizar la potencia y mejorar el rendimiento.

Sin embargo, las condiciones climáticas de la primera práctica impidieron que Colapinto pudiera completar el trabajo previsto para evaluar el comportamiento del monoplaza.

El argentino buscará recuperar tiempo de pista en las próximas sesiones y llegar en mejores condiciones a la clasificación.

Colapinto busca cortar una racha sin puntos

El piloto de 23 años afronta el Gran Premio de Las Vegas con el objetivo de volver a sumar puntos después de seis carreras consecutivas sin terminar entre los diez primeros.

Su última actuación dentro de la zona de puntos fue en el Gran Premio de España, donde finalizó en la séptima posición.

En su presentación más reciente, en Brasil, Colapinto terminó 13.º, por lo que intentará mejorar ese resultado durante el fin de semana en Estados Unidos.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

La actividad del Gran Premio de Las Vegas continuará con la segunda práctica libre, prevista para este viernes 20 de noviembre, desde la 1 de la madrugada (hora argentina).

Será una nueva oportunidad para que el piloto de Alpine acumule kilómetros y avance con la preparación de su auto después de una primera sesión prácticamente sin actividad.

La Fórmula 1 podrá seguirse en vivo en Argentina a través de ESPN y Fox Sports.

Con la expectativa de que mejoren las condiciones climáticas, Colapinto buscará aprovechar la próxima tanda para recuperar el tiempo perdido y comenzar a encontrar el ritmo necesario para afrontar el resto del Gran Premio.