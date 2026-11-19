La víctima fue identificada como Sergio Mario Rodríguez, de 31 años. Su cuerpo fue encontrado durante la tarde de este jueves en la localidad de Argentina. Investigan las circunstancias de su fallecimiento.

Hoy 22:42

La búsqueda de un peón rural de 31 años tuvo un trágico desenlace durante la tarde de este jueves 19 de noviembre, cuando fue encontrado sin vida en el interior de una represa ubicada en la localidad de Argentina, departamento Aguirre.

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La víctima fue identificada como Sergio Mario Rodríguez, quien era buscado desde la noche del miércoles. Su cuerpo fue localizado durante la jornada del jueves, luego de varias horas sin que se conocieran novedades sobre su paradero.

En una imagen del lugar donde se produjo el hallazgo se puede observar un canal de agua y, en el fondo, la represa donde fue encontrado el trabajador. También se distingue una motocicleta que sería propiedad de la víctima, aunque este último dato todavía no fue confirmado.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre habría fallecido por ahogamiento, aunque hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que terminó dentro de la represa y cómo se produjo el episodio.

En el lugar trabajaron Bomberos de Selva junto con personal policial, quienes participaron del procedimiento tras el hallazgo del cuerpo. Asimismo, tomó intervención la Fiscalía de turno del Centro Judicial Añatuya, que lleva adelante las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte de Rodríguez.