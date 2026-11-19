Carolina Murillo y Diego Argañaraz serán los protagonistas de una noche especial este 21 de noviembre. Las salas ofrecerán cenas con shows, promociones gastronómicas y diferentes alternativas de entretenimiento.

Hoy 20:05

¿Todavía no tenés planes para este fin de semana? Casinos del Sol te invita a disfrutar de una noche diferente, con música en vivo, propuestas gastronómicas y múltiples opciones de entretenimiento para compartir con amigos o en pareja.

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Este sábado 21 de noviembre, las salas de Santiago del Estero tendrán una programación especial con las presentaciones de Carolina Murillo y Diego Argañaraz, dos artistas que pondrán ritmo a una velada pensada para disfrutar de principio a fin.

Carolina Murillo se presenta con lo mejor de su música en Casino del Sol, ubicado en avenida Belgrano Sur 750. La propuesta combina el entretenimiento de las mesas de juego en vivo, ruletas y juegos de cartas con una experiencia gastronómica acompañada de buena música.

De esta forma, Casino del Sol, ofrece una alternativa ideal para quienes buscan salir de la rutina y disfrutar de una noche con música, gastronomía y entretenimiento en un mismo lugar.

Por su parte, Casino del Sol Sur, ubicado en avenida Belgrano casi Solís, también prepara una noche especial para este sábado, con la actuación en vivo de Diego Argañaraz.

El espacio cuenta con modernas máquinas y juegos exclusivos, además de propuestas gastronómicas y promociones especiales para sus visitantes.

Entre los beneficios anunciados, quienes realicen un consumo en la confitería de Casino del Sol Sur recibirán un voucher de $10.000 para utilizar en las máquinas de juego, según las condiciones de la promoción.

Además, todas las salas de Casinos del Sol disponen de máquinas con pozos que superan los $3 millones.



Horarios de Casinos del Sol

Para quienes quieran organizar una salida, las salas cuentan con amplios horarios de atención:

Domingos a jueves: de 9.30 a 4 de la madrugada.

Viernes y sábados: de 9.30 a 5 de la madrugada.

Con dos propuestas musicales para elegir, cenas con shows en vivo y promociones gastronómicas, Casinos del Sol se presenta como una alternativa para disfrutar del fin de semana en Santiago del Estero.