El Albo recibirá esta noche, desde las 22.15, al conjunto catamarqueño por el partido de ida de las semifinales de la Región Centro del Torneo Regional.

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Central Argentino de La Banda afrontará este viernes uno de los desafíos más importantes de su temporada en el Torneo Regional Federal Amateur, cuando reciba a Villa Cubas de Catamarca, desde las 22.15, por el partido de ida de las semifinales de la Región Centro.

El conjunto bandeño buscará hacer valer su localía y conseguir una ventaja en el primer capítulo de la serie, con la intención de llegar mejor posicionado al encuentro de vuelta, que se disputará en territorio catamarqueño.

El Albo llega a esta instancia con la ilusión de continuar avanzando en el certamen organizado por el Consejo Federal y sabe que obtener un resultado positivo ante su gente será importante para afrontar la definición de la eliminatoria.

Del otro lado estará Villa Cubas, uno de los representantes de Catamarca que continúa en competencia y que también buscará dar un paso hacia la siguiente instancia.

Los árbitros

El encuentro tendrá como árbitro principal a Lautaro Román Cazorla, de Tucumán, quien estará acompañado por José Daniel Ponce y Leila Romina Argañaraz como asistentes, mientras que Agustín Marto será el cuarto árbitro.

El partido se disputará este viernes 20 de noviembre, desde las 22.15, en La Banda, en el inicio de una serie que se definirá con el encuentro de vuelta en Catamarca.

Con el objetivo de seguir avanzando en el Torneo Regional Federal Amateur, Central Argentino intentará dar el primer golpe en casa, aprovechando el respaldo de su gente para sacar una diferencia que le permita afrontar con mayor tranquilidad la revancha ante Villa Cubas.