El Albo lo dio vuelta en el Osvaldo Juárez y se impuso por 2 a 1 en el encuentro de ida de las semifinales de la Región Centro del Torneo Regional. La visita terminó con 10 hombres.

20/11/2026

Central Argentino consiguió una importante victoria al imponerse por 2-1 ante Villa Cubas de Catamarca en el estadio Osvaldo Juárez de La Banda, en el encuentro de ida de las semifinales de la Región Centro del Torneo Regional Federal Amateur.

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El conjunto visitante golpeó primero a los 13 minutos de la etapa inicial, cuando Alan Herrera abrió el marcador y puso en ventaja al elenco catamarqueño.

Sin embargo, la reacción del Albo no tardó en llegar. A los 20 minutos, Yael Aranda apareció con un cabezazo para establecer el empate y devolverle la tranquilidad al dueño de casa.

En el complemento, Central Argentino consiguió dar vuelta el resultado. A los 24 minutos, nuevamente Aranda se hizo presente en el marcador para sellar el 2-1 definitivo y convertirse en la gran figura de la noche.

El encuentro tuvo dos expulsados: José Gómez, por el lado del conjunto bandeño, y Braian Ramallo, en la visita.

Con esta victoria, el Albo dio un importante paso en sus aspiraciones de ascenso y viajará con ventaja a Catamarca, donde el próximo domingo se definirá la serie y el boleto a la final de la Región Centro.